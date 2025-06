Adrián Marcelo pide perdón a Belinda por llamarla “prost... de alta gama” y le ofrece un millón de pesos

Adrián Marcelo desata polémica al llamar 'prostituta de altísima gama' a Belinda en redes sociales (Crédito: YT/Conversaciones)

Este 22 de junio, el creador de contenido Adrián Marcelo desató una intensa polémica al publicar en sus redes sociales un comentario dirigido a la cantante y actriz Belinda, quien actualmente protagoniza la serie “Mentiras” de Prime Video.

La publicación, que rápidamente se viralizó, generó una oleada de críticas y reacciones negativas en diversas plataformas digitales, poniendo nuevamente en el centro del debate la figura de Adrián Marcelo y el impacto de sus declaraciones en el entorno mediático.

Adrián Marcelo ha construido su reputación a partir de su presencia constante en temas de actualidad y su tendencia a generar controversia. Su más reciente intervención pública no fue la excepción.

En su mensaje, Marcelo calificó a Belinda como “una prostituta de altísima gama”, una expresión que, según él, pretendía ser un halago, pero que fue percibida por la mayoría como un comentario misógino y despectivo hacia la reconocida artista.

El comentario de Adrián Marcelo sobre Belinda genera miles de reacciones y críticas en pocas horas (Credito: IG- belindapop)

La frase completa, publicada en sus redes sociales, decía: “Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”.

La reacción del público no tardó en manifestarse. En apenas tres horas, la publicación de Adrián Marcelo había superado 5 mil reacciones, lo que evidencia el alcance y la repercusión que tuvo entre los usuarios de redes sociales.

Numerosos internautas interpretaron el comentario como una estrategia deliberada de Marcelo para mantenerse vigente en la conversación pública, especialmente tras su reciente protagonismo en otra controversia relacionada con el youtuber Álex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado.

El comentario de Adrián Marcelo sobre Belinda genera críticas por misoginia y se viraliza en minutos (X)

Cuatro horas después del post inicial por el que fue llamado ‘misógino’, Adrián Marcelo compartió otro mensaje en X con el que reculó e invitó a la artista a conversar con él en su podcast a cambio de un millón de pesos.

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, escribió el influencer.

Al momento la estrella pop no se ha pronunciado respecto a su alusión directa por parte del regiomontano.