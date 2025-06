Leticia Calderón rompe el silencio sobre rumor de que Yadhira Carrillo tomó fideicomiso de sus hijos

Juan Collado y Lety calderón se separaron en 2007. Durante el tiempo que duró su relación tuvieron a Luciano y Carlo. Crédito: @letycalderon79

La actriz Leticia Calderón se pronunció sin rodeos sobre los recientes rumores que involucran a su expareja, el abogado Juan Collado, y a su aún esposa Yadhira Carrillo. De acuerdo con versiones en medios, durante el tiempo que Collado estuvo en prisión, Carrillo habría hecho un mal uso del fideicomiso destinado al bienestar de Luciano, el hijo mayor de Calderón.

Calderón abordó el tema con calma tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue captada por las cámaras de Ventaneando y varios medios, luego de disfrutar un fin de semana en la playa junto a sus hijos y su madre, doña Carmen, quien celebró su cumpleaños.

Al ser cuestionada sobre el supuesto mal manejo del fideicomiso, Leticia Calderón respondió con contundencia: “No tengo la menor idea, corazón, eso sí no sé. Lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos”.

La actriz recalcó que no necesita del dinero de nadie para asegurar el futuro de sus hijos, ya que ha trabajado para construir su propio patrimonio, el cual ya tiene legalmente distribuido.

(Foto: Twitter)

Cómo es su relación con su ex

También reveló que mantiene una buena relación con Juan Collado, al grado de haber celebrado con él el Día del Padre. Sin embargo, aclaró que evita hablar de temas financieros con su ex pareja: “Pasamos con Juan el Día del Padre, la pasamos sensacional. Hablamos de otras cosas. De esos temas yo no toco con él. Lo que haga con su dinero, muy su problema, él lo trabajó, es su dinero. No puedo hablar de algo que no me consta, no sé si es verdad o si es mentira”.

Sobre la separación entre Juan Collado y Yadhira Carrillo, la actriz fue tajante al señalar que, aunque tuvo conocimiento del rompimiento, decidió mantenerse al margen por respeto.“Mi relación es con el papá de los muchachos. Nos llevamos muy bien. No toco ese tema con él. De verdad, no me interesa, no me importa”, afirmó, con una sonrisa que evitó alimentar más especulaciones.

Finalmente, Leticia Calderón evitó confirmar si Collado ya tiene una nueva pareja, como se ha rumorado. Una vez más, prefirió dar por cerrada la conversación: “Gracias”, dijo al despedirse con cordialidad, reafirmando su postura de mantener su vida privada alejada del escándalo.

Leticia Calderón evitó confirmar si Collado ya tiene una nueva pareja, como se ha rumorado. (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)