Héctor Suárez Gomís arremete contra Faitelson: “Ahora resulta que para tener credibilidad hay que ser serio”

El analista de TUDN arremetió contra Christian Martinoli y Luis García, quienes a través de YT narran partidos de la Copa Oro 2025 sin censura. (Fotos: @pelongomis, Instagram / TUDN, YouTube)

El debate que han generado Luis García y Christian Martinoli con sus transmisiones sin censura de partidos del Mundial de Clubes y la Copa Oro ha sido tan amplio que incluso figuras públicas ajenas al deporte se han involucrado.

Recientemente, el actor y comediante Héctor Suárez Gomís hizo una crítica indirecta contra el comentarista David Faitelson, quien, a través de una editorial compartida en redes sociales, definió el proyecto de Martinoli y García —Farsantes con Gloria— como un burdo ejercicio de periodismo.

Christian Martinoli insinuó que la competencia no está contenta con sus transmisiones de la Copa de Oro 2025 |Crédito: @Tiburonzone21, X

Faitelson vs. ‘Farsantes con Gloria’

A través de su cuenta en X —anteriormente Twitter—, el actor compartió un video que incluye los argumentos planteados por David Faitelson y la respuesta de Christian Martinoli y Luis García.

Para el analista de TUDN —quien coincidió con Martinoli y García en TV Azteca Deportes—, Farsantes con Gloria no solo carece de calidad, también incurre en la vulgaridad. Sentenció que sería un canal que no permitiría que vieran sus hijas.

En respuesta, Luis García incluyó a dos de sus hijos en las transmisiones, mientras Martinoli señaló que su hija seguía la emisión desde Francia.

Luego, el comentarista de TV Azteca Deportes arremetió contra quienes critican su estilo: “Esto es un servicio que damos de a grapa (gratis) porque nos venimos a divertir. Lo que los demás no entienden es que esto no es periodismo, es divertimento; porque el día que yo quiera hacer periodismo también los meo. Esta es una ventana que le damos a los eruditos, nosotros no hacemos periodismo”.

Héctor Suárez Gomís defendió el estilo desenfadado de Luis García y Christian Martinoli. (Foto: Captura de pantalla, X)

El ‘Pelón’ Gomís destroza los argumentos de Faitelson

Héctor Suárez Gomís acompañó el video con una crítica a David Faitelson y a todos aquellos eruditos que se incomodan por el estilo desenfadado de Christian Martinoli y Luis García. “Ahora resulta que para tener credibilidad hay que ser solemne y serio... ‘El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes’, por eso divertirte mientras lo ves o lo juegas es un lujo que muy poquitos entienden”, escribió.

Gomís dejó en claro que se sumaría a la tendencia #TUDNMute, y que vería los partidos de la Selección Mexicana por la señal de Televisa, pero con la narración de Martinoli y García.

Sin embargo, subrayó que no apoyaba la idea de un boicot contra la televisora de San Ángel. “No se trata de ‘no darle rating a Televisa’... No tengo animadversión hacia ellos, simplemente prefiero oír a Luis y Christian... Solamente Paco González me gusta de TUDN. Supongo que es la edad... Ya no soporto las narraciones con gritos”, dijo en respuesta a una usuaria que respaldaba el movimiento.

Al margen de la polémica, Luis García y Christian Martinoli anunciaron que dejarán de narrar partidos del Mundial de Clubes por las complejidades técnicas que implica. Sin embargo, un día antes, durante el partido entre Rayados y el Inter de Milán, expresaron que habían sostenido reuniones con abogados para evitar repercusiones legales.

Christian Martinoli y Luis García sustituyeron el nombre oficial del certamen, así como los de Rayados y el Inter de Milán, para evitar una potencial demanda por derechos de autor.

Los 'Farsantes con gloria' ya no transmitirán el Mundial de Clubes. (Jovani Pérez)