Este es el estado de salud de Alberto Vázquez hoy 19 de junio tras ser hospitalizado de emergencia

El artista nació 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora. (IG: @albertovazquezofic)

Alberto Vázquez, querido cantante y actor mexicano, fue hospitalizado el pasado miércoles 19 de junio en Torreón, Coahuila, y sometido a una cirugía en una pierna relacionada con un problema cardiovascular.

Así lo dio a conocer Arturo Vázquez -hijo del artista e Isela Vega- a través de redes sociales:

“Hacemos de su conocimiento que el Sr. Alberto Vázquez se encuentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna. Actualmente está en proceso de recuperación y se espera que sea dado de alta en los próximos días”, se lee en un comunicado.

(Comunicado oficial)

Los familiares del famoso cantante mexicano hicieron un llamado a hacer caso omiso a información extraoficial sobre el estado de salud de su padre y agradecieron sus muestras de cariño.

“Queremos agradecer sinceramente el interés y las muestras de apoyo de todos sus seguidores, medios y amigos durante este tiempo (...) El Sr. Alberto Vázquez agradece sus mensajes y expresa su entusiasmo por pronto poder saludarlos y regresar a los escenarios”, concluye.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el estado de salud del artista y cuándo podría ser dado de alta.

(Instagram: @albertovazquezofic)

Alberto Vázquez y su lucha contra el EPOC

El cantante, reconocido en el ámbito artístico mexicano, enfrentó una adicción al tabaco que dañó severamente su salud. Y es que este hábito derivó en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección caracterizada por la obstrucción del flujo de aire a los pulmones, cuyos síntomas incluyen dificultad para respirar, tos persistente, producción de moco y silbidos al respirar.

“Muchas veces me he sentido mal y he aprendido a levantarme. Cuando estuve un poco malo de mi EPOC ya no quería pararme ni de la cama y te piensas a oxidar y es verdad, entonces me doy cuenta que lo he hecho, que camino, que hago ejercicio”, declaró en una entrevista que cedió para Sale el sol en 2021.

A pesar de las complicaciones de salud, Vázquez continuó su trayectoria artística, incluso ofreció shows con asistencia de oxígeno.

(Instagram: @albertovazquezofic)

Alberto Vázquez explicó cómo la enfermedad lo llevó a momentos de decaimiento, pero logró sobreponerse gracias al ejercicio y su determinación. Además, expresó satisfacción por haber vivido según sus propios términos, dedicándose a lo que amaba, el canto.

“He sido feliz porque he podido hacer mi vida como yo la quería, soy feliz porque he podido cantar, hacer lo que me gustó y porque me ha ido bien”, dijo en la misma charla.

El intérprete destacó el apoyo de su esposa, Elisabeth Renea, de sus hijos y del público, quienes, con su aprecio, le brindaron motivación constante.

“Siento más bonito (el cariño del público) que cuando me pagan. Podré ganar dinero, lo que tú quieras, pero eso no me lo va a quitar nunca nadie, eso es una sensación muy especial, eso yo creo que muy poca gente lo puede vivir, bueno, muchos de nosotros lo vivimos, pero en general la gente no puede captar ese sentimiento (...) Esa sensación de salir a un escenario donde está lleno y que la gente te reconozca y te aplauda, eso es muy bonito”, dijo.