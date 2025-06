¿De qué trata Monteverde? La nueva telenovela protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto, donde ella se hace pasar por monja

La telenovela se transmite por Las Estrellas - Diseño: Infobae México

Un camión lleno de mujeres llega a “Monteverde”, un pueblo donde hasta ahora solo vivían hombres. Con esta escena arranca esta telenovela protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto, que combina drama, secretos, redención y nuevas oportunidades.

Cada pasajera tiene un motivo para dejar atrás su vida anterior. Angelina (Karen Parra) busca un nuevo amor; Gloria (Cynthia Klitbo) quiere proteger a su hija; Lucía (Fernanda Urdapilleta) huye de una traición.

África Zavala y Gabriel Soto serán los protagonistas de Monteverde (Foto: Televisa)

“Voy a Monteverde porque quiero huir de mi pasado en donde me humillaron, me lastimaron, quiero dejar atrás muchas personas y empezar de cero, nos vemos allá”, señaló esta última.

Paulina (Fernanda Bernal) rechaza el romance y apuesta por un nuevo trabajo. Juanita (Ximena Martínez) acompaña a Carolina (África Zavala), quien se hace pasar por su hermana monja para escapar de la justicia.

Así comienza “Monteverde”, una telenovela donde nada es lo que parece. El autobús solo es el inicio. Cada pasajera carga con un motivo que la empujó a dejarlo todo. El pueblo, quieto y lleno de secretos, será el escenario de nuevas historias que se cruzan, se enfrentan y se transforman.

La telenovela es protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto |Crédito: X: monteverdetv

Ésta es la trama de Monteverde

La historia de Televisa sigue a Carolina, una mujer que adopta una nueva identidad tras ser incriminada por el fraude de su esposo. En Monteverde, su camino se cruza con el de Oscar León (Gabriel Soto), un hombre marcado por el abandono y los errores del pasado.

Zavala, quien da vida a la protagonista, presentó así a su personaje frente a la prensa: “Les voy a contar un secretito pero no le vayan a decir a nadie: en realidad no soy la madre Celeste, soy Carolina”, confesó.

“Mi marido me hizo fraude y me echó la culpa, entonces a mi hermana gemela se le ocurre que me vaya a Monteverde disfrazada de ella para tener tiempo y pruebas para demostrarle a la justicia que soy inocente”, explicó la actriz.

Monteverde inicia grabaciones (Foto: Televisa)

Soto interpreta a este hombre reservado, endurecido por una herida emocional profunda.

“En realidad no odio a las mujeres, simplemente tengo una barrera con ellas porque fui lastimado”, reveló sobre su personaje.

“Tengo un caparazón para no ser vulnerable ni lastimado. Monteverde se ha quedado sin mujeres, lo cual me da tranquilidad, hasta que de repente al padre Gabriel se le ocurre traer un camión lleno de mujeres. ¿A quién se le ocurre algo así?”

La llegada de Carolina, disfrazada de monja, desestabiliza el mundo interior de Oscar.

“Y llega una monja a mi propiedad a querer hablar por teléfono porque es el único lugar donde hay señal de celular”, relató Soto con humor, adelantando el tono de algunas escenas.

Este melodrama es una producción de Lucero Suárez y actualmente está en su semana de estreno por Las Estrellas; se puede ver de lunes a viernes a las 20:30 horas, barra que anteriormente tenía la telenovela “A.Mar”.

La telenovela es protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto Crédito: Las Estrellas

Tema musical y elenco de Monteverde

El tema musical de entrada de la telenovela, titulado “Que se enteren de una vez” es interpretado por el cantante mexicano Luis Ángel “El Flaco”, mientras que en el reparto se encuentran actores como los siguientes:

Alex Ibarra es el padre Gabriel.

Cynthia Klitbo es Gloria.

Marcelo Córdoba como Carlos

Ana Patricia Rojo como Eva

Arturo Carmona es Ernesto

María Luisa Delgado como la madre Gustava.

Mario Morán es Franco.

Aldo Guerra es Juan David.

Ana Karen Parra es Angelina.

Ara Saldivar es Rosalía

La nueva telenovela se puede por por Las Estrellas - Foto: Televisa