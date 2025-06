Tuvo un romance extramarital con Florinda Meza y años después la acusó de mentir sobre la muerte de Chespirito

En 2015, Carlos Villagrán admitió que tuvo un breve romance con Florinda Meza. (Infobae México / Jes´sus Avilés)

Sin querer queriendo, serie de ficción basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de Chespirito, se ha posicionado como el contenido más visto en México en la plataforma Max a unas semanas de su estreno.

El proyecto, producido por Paulina y Roberto Gómez Fernández —hijos de Bolaños—, ha despertado interés en una generación que creció viendo El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros personajes del universo de Chespirito, pero sin dejar de cautivar a una nueva generación que ha descubierto los claroscuros del hombre que estableció las bases de un estilo de comedia novedoso en la televisión mexicana a principios de los años 70.

Sin querer queriendo se ha posicionado como el contenido más visto en México en la plataforma Max a unas semanas de su estreno.

Sin querer queriendo, hasta el momento, no ha resultado un homenaje donde los matices se pierdan. Por el contrario, Roberto Gómez Bolaños —interpretado en su etapa adulta por Pablo Cruz— es mostrado como un genio falible.

Luego del estreno del segundo episodio, la conversación en redes sociales se ha centrado en la relación de Gómez Bolaños con la actriz Florinda Meza, la iracunda doña Florinda de la vecindad de El Chavo del 8.

Serie detona críticas contra Florinda Meza

Su relación, según la ficción, germinó durante un viaje a Acapulco para grabar un episodio especial de El Chavo del 8. En ese entonces, pese a que el cómico estaba casado con Graciela Fernández y Florinda Meza tenía una relación formal con Enrique Segoviano, director de escena del programa, ninguno puso un alto.

Poco después, Bolaños se separó de su esposa y Meza canceló su compromiso con Segoviano. Ambos acontecimientos serían clave en el ocaso del programa, al influir en la salida de Carlos Villagrán (Quico), Ramón Valdés y Enrique Segoviano.

Florinda Meza afirmó que la serie falsea acontecimientos para generar polémica y aumentar sus visualizaciones. (Foto: @florindamezache1, Instagram)

Sin hacer alusión directa al rol antagónico que le ha sido dado en la serie, Florinda Meza fijó su postura sobre el proyecto, al cual señaló por no ser fiel a los hechos. “La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, indicó la actriz en Instagram.

Carlos Villagrán creía que Meza mintió sobre la muerte de Chespirito

Florinda Meza, quien dos años antes intentó frenar la producción de la serie por vías legales, está bajo el escrutinio público. En X —anteriormente Twitter—, TikTok y YouTube han sido difundidos videos con antiguas entrevistas donde actores que participaron en alguna etapa de Chespirito la recuerdan como una persona de carácter difícil que influía demasiado en Gómez Bolaños, lo que generaba tensiones en el foro.

Uno de esos testimonios que han vuelto a cobrar atención pública corresponde a la fallecida actriz Anabel Gutiérrez, quien en 2019 aseguró que Meza tuvo actitudes humillantes hacia ella durante las grabaciones de Chespirito.

La actriz Anabel Gutiérrez contó en 2019 que la actriz Florinda Meza la hizo padecer un infierno durante las grabaciones de la serie Chespirito, a inicios de la década de los años 90. Crédito: Rica Noticias, YouTube

En medio de la creciente impopularidad de Florinda Meza, ha adquirido relevancia otra entrevista, esta vez de Carlos Villagrán, expareja de Meza.

Durante una participación en el programa argentino La Divina Noche de Dante, Villagrán insinuó que Florinda Meza mantuvo en secreto el deceso del actor para preparar un homenaje masivo en la Ciudad de México. “Me doy cuenta que Roberto murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y que Florinda dijo: ‘Aguántamelo’. No te explicas que murió y, al otro día, hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. ¿A qué hora los hicieron?”, dijo el actor.

Un efímero y polémico romance

Dicha versión fue negada por la actriz, cuya relación con su excompañero de trabajo siempre estuvo marcada por tensiones. Un episodio poco conocido en la vida de Florinda Meza y Carlos Villagrán es que tuvieron un fugaz romance antes de que la actriz hiciera oficial su relación con Roberto Gómez Bolaños.

En 2015, luego de que la actriz María Antonieta de las Nieves ventilara su noviazgo con Meza, Carlos Villagrán confirmó a Telemundo lo dicho por su excompañera. El actor definió su noviazgo como un error, debido a que se dio cuando él estaba casado: “Cometí este error, lo acepto y pido disculpas al público”.

Villagrán aseguró que la relación duró muy poco tiempo y que incluso lograron mantener una relación de amistad que se fracturó cuando él salió del programa.

Florinda Meza, por su parte, siempre ha negado haber tenido un noviazgo con Villagrán. Durante una charla con la periodista Adela Micha, la actriz aseguró que ella nunca “andaría con un pend***”.

Florinda Meza y Carlos Villagrán cuando eran pareja (Archivo)