Actriz de ‘Sin querer queriendo’ reivindica a su abuela, humillada por Florinda Meza

A más de dos semanas del estreno de Sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, el personaje de Florinda Meza ha generado una intensa polémica. A través de la ficción, el público revive los episodios más controvertidos del creador de El Chavo del 8, pero también el difícil ambiente de trabajo que, según excompañeros, se vivió durante sus últimas producciones.

En este contexto, ha resurgido el testimonio de la actriz Anabel Gutiérrez, diva del cine de oro mexicano y abuela de Macarena García, quien interpreta a Graciela Fernández —primera esposa de Chespirito— en su juventud.

En una entrevista para 24xSegundo, Gutiérrez narró el trato hostil que recibió de Florinda Meza mientras trabajaban juntas en la segunda etapa del programa Chespirito.

“Estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste, porque yo hacía muchos corajes con una persona (Florinda Meza). Fui y me dijo: ‘De parte del señor Milmo, que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted’”, relató Gutiérrez. Además, recordó una experiencia humillante: “Un día me dijo ‘te voy a llevar al camerino… para enseñarte a ser actriz. Bueno, actriz eres, de cine, pero de televisión no’”.

Macarena García honra la memoria de su abuela

Macarena García, nacida el 26 de octubre del 2000 en Huixquilucan, Estado de México, retoma la historia de su familia desde la ficción. En Sin querer queriendo, interpreta a Graciela Fernández, figura clave en los inicios de Chespirito, quien lo animó a perseguir una carrera artística y lo acompañó en su ascenso en la televisión mexicana.

Hija de la actriz Amairani y nieta de Anabel Gutiérrez, Macarena ha construido su carrera con papeles en series como Control Z, 100 días para enamorarnos y Los Elegidos. A sus 24 años, su actuación en la bioserie ha sido bien recibida por la crítica y el público.

Florinda Meza en el ojo del huracán

El segundo episodio de la serie —transmitido por Max el 12 de junio— desató una ola de comentarios negativos hacia Meza en redes sociales. Se retrata el famoso viaje a Acapulco, donde, según la serie, comenzó su relación con Chespirito, a pesar de que él aún estaba casado y ella comprometida con el director de cámaras Enrique Segoviano.

La narrativa ha reforzado una visión crítica hacia Meza, que coincide con los testimonios de quienes compartieron pantalla con ella. Tras el viaje, Carlos Villagrán abandonó el programa y poco después hicieron lo mismo Ramón Valdés y Segoviano, presuntamente por conflictos con Meza.

En agosto de 2022, Florinda Meza publicó una fotografía junto a Anabel Gutiérrez para despedirse de ella tras su fallecimiento. Sin embargo, usuarios le recordaron las declaraciones de la actriz, criticando lo que consideraron un gesto hipócrita.

Una nueva generación y una vieja herida

La participación de Macarena García ha reavivado la memoria de Anabel Gutiérrez y ha permitido reivindicar su trayectoria. Su interpretación no solo visibiliza a Graciela Fernández, sino también dignifica la historia de mujeres que, desde las sombras, acompañaron y sostuvieron a grandes figuras de la televisión mexicana.

Sin querer queriendo no solo revisita la carrera de Chespirito; también expone los conflictos detrás del escenario y devuelve al debate público testimonios que, por años, permanecieron silenciados.