Chespirito tachado de ‘machista’ por el ‘tormento’ que le hizo vivir a La Chilindrina y cómo Emilio Azcárraga la salvó

El conflicto entre María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel como La Chilindrina, y Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8, trascendió las pantallas y llegó hasta los tribunales.

La disputa legal giró en torno a los derechos del personaje de La Chilindrina, lo que marcó un distanciamiento definitivo entre ambos artistas, quienes trabajaron juntos desde 1971 hasta 1994.

Tras el estreno de la serie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: sin querer queriendo, internautas han comenzado a señalar al comediante por cómo trató a su colega llamándolo incluso ‘machista’, pues algunos aseguran que fuera de lo que ocurrió con Carlos Villagrán, ella lo apoyó pero el la trató de limitar de Televisa hasta que Emilio Azcárraga Milmo la salvó.

El fin de ‘El Chavo del 8′ y el inicio de una guerra que terminó en tribunales

El conflicto comenzó cuando Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, decidió poner fin al exitoso programa El Chavo del 8. Según declaraciones de María Antonieta de las Nieves en una entrevista de 2021 con Yordi Rosado, Chespirito tomó esta decisión porque ya no se sentía con la agilidad ni la edad necesarias para interpretar a su personaje principal. Sin embargo, esta decisión no fue comunicada previamente al resto del elenco, lo que generó tensiones entre los actores.

En esa misma entrevista, María Antonieta de las Nieves expresó su desacuerdo con la decisión de Roberto Gómez Bolaños y su deseo de continuar interpretando a La Chilindrina. Según relató, le dijo:

“Yo sí quiero seguir siendo La Chilindrina; entiende que yo tengo 40 años y tú tienes 60”, en referencia a la diferencia de edad entre ambos y su capacidad para seguir desempeñando sus respectivos papeles. Además, cuestionó la posibilidad de ser reemplazada por otro personaje, como “Marujita”, a quien describió como “una prosti velada”.

Tras el final del programa, María Antonieta de las Nieves decidió buscar nuevas oportunidades para su personaje. El comediante le dio permiso para seguir trabajando como La Chilindrina, pero con la condición de que fuera contratada por terceros. Esto llevó a la creación del espectáculo Aquí está la Chilindrina, un proyecto que, según la actriz, Chespirito no permitió que se transmitiera por televisión.

El conflicto escaló cuando María Antonieta de las Nieves decidió registrar los derechos del personaje de La Chilindrina a su nombre, lo que derivó en una batalla legal con Gómez Bolaños. Aunque no se detallan los términos específicos de la disputa judicial, este enfrentamiento marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos artistas, quienes habían compartido años de éxito en uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

La pelea entre Chespirito y La Chilindrina no solo evidenció las tensiones detrás de cámaras en El Chavo del 8, sino que también dejó al descubierto las complejidades legales y emocionales que pueden surgir en torno a la propiedad intelectual de personajes icónicos. María Antonieta de las Nieves describió este proceso como una experiencia difícil, afirmando que “me sentí derrotada” en referencia al impacto personal que tuvo el conflicto en su vida.

Cómo Emilio Azcárraga salvó a ‘La Chilindrina’ de ‘El Chavo del 8′ pese a negativa de Roberto Gómez Bolaños

En el año 2020, en una entrevista con el ciclo El run run del espectáculo, la artista mexicana recordó el conflicto que tuvo con Chespirito, quien murió en noviembre del 2014.

“Mi personaje ya existía antes de hacer El Chavo. La Chilindrina como tal, la niña ya existía, había hecho dos o tres programas con ese personaje. Él me dijo que buscara la oportunidad a ver si me lo daban. Lo que el nunca pensó que en Televisa me dieron la oportunidad después de 2 años de estar luchando”, señaló.

Cuando se levantó el clásico programa, la actriz quería seguir trabajando y decidió realizar un piloto para tener su propio programa. Al ver que el proyecto no avanzaba decidió hablar con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien le ofreció hacer una película, a pesar de que Gómez Bolaños no quería.

“En una gira a la Argentina, me puse a escribir la película, el script es mío, las canciones son mías, cuando regresé a México hice mi película que funciono muy bien”, manifestó.