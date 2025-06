Pepe Aguilar confiesa que se quedó ‘en la calle’ cuando la madre de Emiliano Aguilar lo abandonó y huyó con su hijo

Pepe Aguilar elogió a su hijo Emiliano, quien en 2024 incursionó en el rap. (Fotos: @pepeaguilaroficial, @emiliano_agilar-t, Instagram)

Pepe Aguilar rompió el silencio sobre su distanciamiento con Emiliano Aguilar, su primogénito fruto de su primer matrimonio con la también cantante, Carmen Treviño.

“Lo busqué en su momento, claro, pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida y por primera vez ser lo que está haciendo y quiere hacerlo solo, quién soy yo para detenerlo”, declaró en entrevista para Pati Chapoy.

El cantante se casó con Carmen Treviño en 1990 | Ventaneando

El intérprete de regional mexicano no reveló los motivos que llevaron a su hijo mayor a tomar esa decisión, pero aseguró que derivado de ello no ha conocido a su nieta Ángela.

“Su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa”: Pepe Aguilar

En esa misma entrevista, el cantautor explicó que los problemas que ha enfrentado con su primogénito en los últimos años podrían estar relacionados con el tipo de relación que tuvo con él cuando era niño.

(IG: @emiliano_aguilar.t)

Y es que se dejaron de ver de un día para otro porque su madre, Carmen Treviño, se lo llevó a Tijuana.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero a parte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó.

En ese entonces, Emiliano Aguilar tenía alrededor de un año de edad y, aunque siguió conviviendo con su padre durante su niñez y adolescencia, sus encuentros fueron esporádicos.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio los años 90. (YouTube)

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”, dijo.

La situación cambió cuando Emiliano se mudó con Pepe Aguilar y su nueva familia; él tenía aproximadamente 18 años de edad y adaptarse le resultó complicado.

“No lo conocía”, recordó el cantante.

Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Pepe Aguilar cerró el tema al asegurar que ama a Emiliano incondicionalmente: “Me di cuenta que le hice mucha falta en todos esos años y traté de compensar, pero no se puede”.

Hasta el momento, ni Emiliano Aguilar ni Carmen Treviño se han pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que Pepe Aguilar se casó por segunda ocasión en 1997 con Aneliz Álvarez y tuvieron tres hijos: Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar.