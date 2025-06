Morrissey confirma conciertos en México y estos son los precios de los boletos, si te atreves a comprarlos

Morrissey confirma conciertos en México. (Ocesa)

El icónico cantante británico Morrissey, conocido por su influyente trayectoria tanto como líder de The Smiths como en su carrera en solitario, ha anunciado que regresará a tierras mexicanas con dos presentaciones programadas para su gira mundial.

Los conciertos tendrán lugar el viernes 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el martes 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Estas fechas prometen ser un evento destacado para los seguidores del músico, coincidiendo además con las celebraciones del Día de Muertos y Halloween en el país.

Considerado uno de los artistas más representativos del pop británico, el legado de Morrissey trasciende generaciones. A lo largo de su carrera, ha lanzado 13 discos de estudio como solista.

La presencia de Morrissey en la escena musical dejó su huella tempranamente como vocalista principal de The Smiths. Su paso por la banda produjo cuatro álbumes que marcaron un antes y un después en la música, incluyendo títulos como The Queen Is Dead y canciones icónicas como “There Is a Light That Never Goes Out”, “How Soon Is Now?” y “This Charming Man”. Temas que ostentan un lugar permanente en el canon del rock y pop alternativo.

Morrissey se presentará en Ciudad de México y Guadalajara. (Cortesía: Ocesa)

Tras la disolución de la banda, Morrissey continuó cosechando éxitos como solista con canciones como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday” e “Irish Blood, English Heart”, consolidándose como una de las voces más singulares y aclamadas de la música en las últimas cuatro décadas.

Sus conciertos en México serán una nueva oportunidad para revivir su legado musical en vivo, aunque cabe mencionar que el cantante es conocido por establecer condiciones especiales en sus eventos o por cancelarlos de forma repentina.

Los mexicanos ya han sido víctimas de aquello, teniendo que someterse posteriormente a los engorrosos procesos de reembolso. La última vez que ocurrió tal decepción fue apenas tan sólo en 2024.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Para quienes se sientan valientes y consideren que ésta oportunidad será la vencida, deben saber que los boletos se venderán de forma anticipada para tarjetahabientes Banamex.

Los horarios y fechas de preventa son los siguientes:

Martes 10 de junio – Venta Beyond | 9:00 AM

Miércoles 11 de junio – Preventa Priority | 9:00 AM

Jueves 12 de junio – Preventa Banamex | 11:00 AM

Viernes 13 de junio – Venta General | 11:00 AM

Los boletos se venderán a través del portal de Ticketmaster, y los clientes del mencionado banco podrán obtener la promoción de 3 Meses sin Intereses en compras por arriba de los 3 mil pesos mexicanos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Morrissey en México?

Cartel oficial. (Ocesa)

Ciudad de México - Palacio de los Deportes

PISTA: $2 mil 098.50 pesos mexicanos

NIVEL B: $2 mil 793.75 pesos mexicanos

NIVEL C: $1 mil 610.50 pesos mexicanos

NIVEL D: $1 mil 085.75 pesos mexicanos

NIVEL E: $927.25 pesos mexicanos

Guadalajara - Auditorio Telmex

ZONA ROJA: $3 mil 458.75 pesos mexicanos

ZONA AZUL: $1 mil 805.50 pesos mexicanos

ZONA VERDE: $1 mil 561.50 pesos mexicanos

ZONA BLANCA: $1 mil 281 pesos mexicanos

ZONA LILA: $1 mil 073.50 pesos mexicanos

ZONA NARANJA: $878.50 pesos mexicanos

ZONA AMARILLA: $756.50 pesos mexicanos

Los precios anteriores ya cuentan con el cargo por servicio de Ticketmaster.