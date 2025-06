Ovacionan a Majo Aguilar y su padre Antonio Aguilar Jr. tras cantar juntos en concierto

Majo Aguilar cantó con su padre Antonio Aguilar Jr. (Facebook Majo Aguilar)

El pasado sábado 7 de junio Majo Aguilar ofreció un concierto con entradas agotadas en el Teatro Metropolitan. La cantante también aprovechó para celebrar su cumpleaños número 31 sobre el escenario rodeada de música y emociones.

Un evento que estuvo marcado por momentos memorables, incluyendo la participación de invitados especiales que se unieron a la cantante en el histórico recinto.

De acuerdo con lo anunciado previamente en una conferencia de prensa, el espectáculo contó con la presencia de destacados artistas. Entre ellos, la cantautora mexicana Vivir Quintana, conocida por su activismo y composiciones de impacto social, y el cantautor colombiano Pipe Bueno.

La cantante celebró también su cumpleaños número 31. (Facebook Majo Aguilar)

Además, uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación de Antonio Aguilar Jr., padre de Majo, quien subió al escenario para acompañarla en esta celebración tan significativa.

“Es mi mejor amigo, el que me cuida, me procura, que me ama y pisar este escenario con él es un honor, sin más... Antonio Aguilar hijo”, expresó.

A continuación los integrantes de la dinastía Aguilar interpretaron dos emblemáticos temas del fallecido Antonio Aguilar, “Triste recuerdo” y “Un puño de tierra”. Canciones que fueron coreadas y vitoreadas además de que el público pedía más temas.

De igual manera estos momentos fueron documentados en video y viralizándose rápidamente a través de la plataforma de TikTok.

Donde internautas aplaudieron el dueto entre padre e hija, “Parece que estoy escuchando a Antonio Aguilar y Flor Silvestre”, “Canta igual que Don Antonio”.

Majo Aguilar sorprendió al cantar junto a su padre Antonio Aguilar Jr. en vivo. (TikTok: @cranpepe)

Asimismo, varios usuarios los compararon con Pepe Aguilar y Ángela, “Con razón a mi papá siempre le cayó mal Pepe”, “Cuánta maldad de Pepe que hasta congeló la carrera de su hermano”, “¿Dónde estuvo todo este tiempo Don Antonio Aguilar Jr.?”, “Este señor si se parece”, “Ellos si cantan”, “Esta es la verdadera dinastía Aguilar”, se lee en redes sociales.

Cabe recordar que Antonio Aguilar Jr. hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ha seguido la tradición de la familia en el género de la música regional mexicana. Participando en diversas películas y producciones musicales, destacándose en el ámbito de la música ranchera y mariachi.

Mientras que María José Aguilar Carrillo es su hija quien ha llevado adelante el legado artístico de la dinastía Aguilar. En los últimos años, ha ganado reconocimiento por su talento vocal y ha lanzado sencillos y álbumes que la han posicionado en la escena musical mexicana.

Majo Aguilar pertenece a una nueva generación que busca innovar dentro de las raíces tradicionales de la música mexicana.