Dónde comprar autos de manera segura en CDMX: esta es la opción del gobierno de Clara Brugada

Este es el módulo de compra segura de autos en la CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

Para combatir la inseguridad y los casos de extorsión en la compra-venta de vehículos particulares en la Ciudad de México, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó el nuevo módulo para la compra segura de autos. Este lunes 9 de junio las autoridades reinauguraron este módulo ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El objetivo principal de este lugar consiste en ayudar a la ciudadanía para realizar transacciones de compra-venta rápidas y seguras, principalmente para evitar que más ciudadanos caigan en ofertas fraudulentas viralizadas en redes sociales o sean víctimas de robo.

“Vamos a tener un lugar donde, de manera muy segura, van a poder hacer esta compra. Inviten a la contraparte que vengan, y si no quieren venir, pues duden, porque aquí no se les va a cobrar un peso. Y aquí se va a verificar que efectivamente no tengamos problemas de ningún tipo”, compartió la jefa de gobierno.

¿Dónde está el módulo de compra segura de autos en la CDMX?

La FGJ CDMX revisará el vehículo que se venderá (X/ @ClaraBrugadaM)

De acuerdo con las autoridades, este primer módulo estará instalado en la alcaldía Iztapalapa, posteriormente abrirán más sitios en diferentes puntos de la capital. Por ahora, este módulo de atención ciudadana está ubicado en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) en la colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa.

En este lugar, el comprador podrá constatar que el vehículo tenga sus documentos en orden, además, se podrá investigar si el auto tiene antecedentes legales o si se trata de un ejemplar robado. El gobierno de la CDMX buscará frenar los recientes modus operandi detectados en el Valle de México de la venta de autos robados o extorsiones.

Según con la FGJ, identificaron que en redes sociales —principalmente en Marketplace de Facebook— publican la supuesta de vehículos a un bajo precio, las víctimas contactan a los supuestos vendedores y acuerdan un punto de reunión para realizar la transacción.

(X/ @ClaraBrugadaM)

Sin embargo, al momento de acudir al lugar son víctimas de robo, les despojan del dinero que llevaban para la compra del auto, y en algunos casos también les roban sus pertenencias o el segundo auto que iban a dar de cambio.

¿Cómo funciona el Módulo de Compra Segura CDMX para la venta-compra de autos?

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó cómo estarán operando estos módulos. Lo que deben de hacer los interesados es, primero, agendar una cita en el portal de Compra Segura de la página de la FGJ CDMX, también se podrá solicitar de manera presencial.

El comprador y el propietario tendrán que presentarse a la cita con el vehículo y la documentación para que peritos técnicos verifiquen números de motor y de identificación vehicular, número estructural y otros elementos físicos.

Si la inspección es aprobada, se entregará una constancia que brinde certeza jurídica a una operación de compraventa de vehículo; si resulta negativa, se brinda asesoría legal y gratuita a quien llevó la unidad, y si corresponde, se inicia una carpeta de investigación.