Eduardo Yáñez pensó en el suicidio; revela la verdad sobre su enfermedad: “es una lucha constante e inoperable”

Eduardo Yáñez - Foto: Unicable

En los meses recientes el estado de salud de Eduardo Yáñez ha sido un factor de preocupación por el público debido a especulaciones de que supuestamente padecía Parkinson.

Ante la incertidumbre de esta situación el actor mexicano decidió sincerarse como nunca y explicar qué es lo que realmente le sucede, por lo que también detalló los duros momentos de depresión que incluso pensó en quitarse la vida.

Lo dijo sin rodeos: sufre una enfermedad que lo ha marcado profundamente y que sigue enfrentando todos los días.

Jorge Carbajal muestra video Youtube: Productora69

Esto dijo Eduardo Yáñez de su padecimiento

Explicó que la depresión es un lugar difícil en el que ha estado, pero que ha tenido el valor para salir adelante.

“Es una lucha constante. Es inoperable, nunca estás bien”, confesó en entrevista con TVyNotas. Su testimonio, directo y sin adornos, dejó ver el lado más humano del actor que durante años ha sido sinónimo de fuerza en la pantalla.

Uno de los momentos más duros que enfrentó fue la muerte de su madre en 2020. Esa pérdida, según contó, empeoró su estado emocional y lo sumió en una tristeza profunda.

A partir de ahí, la depresión se volvió parte de su vida diaria. “Lo pensé muchas veces (el suicidio), pero me juré a mí mismo que eso no era una opción”, dijo con firmeza.

MÉXICO D.F 23FEBRERO2006.- El regreso del actor Eduardo Yañez a la pantalla chica, durante la presentación de la telenovela de Televisa, La Verdad Oculta. FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM

Yáñez explicó que uno de los mayores retos es que los medicamentos para tratar la depresión no hacen efecto de inmediato. “Tarda entre 15 y 20 días en entrar en tu sistema. Ese tiempo es interminable, parece que nunca se te va a quitar. Si no actúas en esos días crees que te vas a morir”.

Contó que hay momentos en los que no se puede mover. “No quieres levantarte de la cama, no puedes ir al baño, se te seca la boca, no ves bien, no puedes ir a trabajar”, relató. Esta parálisis emocional y física lo ha hecho entender que la depresión no es sólo estar triste, sino un problema serio que necesita atención y mucha fuerza para enfrentarlo.

“Uno de los síntomas es el llanto incontrolable por ninguna razón. Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante”, dijo.

Eduardo no se ha quedado con los brazos cruzados. Para mantenerse fuerte, hace ejercicio y se mantiene ocupado estudiando y trabajando. Todo esto le ha servido para avanzar, aunque el camino no es fácil.

¿Qué es la depresión?

La depresión, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una enfermedad que afecta los sentimientos, el comportamiento y la manera de pensar. Puede presentarse en distintos niveles: leve, moderado y grave. Yáñez, por lo que cuenta, ha vivido los síntomas más intensos: aislamiento, insomnio, pérdida de apetito, tristeza profunda, pensamientos negativos y agotamiento físico.