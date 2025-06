“Son ignorantes y frívolos”: Alfredo Adame arremete contra sus compañeros de La Casa de los Famosos All Stars

Alfredo Adame fue parte de La Casa de los Famosos All Stars - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Alfredo Adame no se guardó nada. El actor volvió a soltar declaraciones fuertes y sin filtro, esta vez en contra de los participantes de La Casa de los Famosos All Stars, reality en el que volvió a participar este año.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, aseguró que la mayoría de sus compañeros no le dejaron ningún aprendizaje y los tachó de “ignorantes y frívolos”.

“Bueno, igual que el año pasado, que también estuve en La Casa de los Famosos, no aprendí nada", dijo. Y lo dejó más claro al explicar que, salvo contadas excepciones como Laura Bozzo, a quien reconoció como “una mente brillante”, el resto del elenco no tiene nada que aportarle.

Críticas sin rodeos

Adame no dudó en señalar lo que para él es la falta de preparación y profundidad de quienes lo rodearon en el programa que terminó transmisiones la noche de este lunes.

“Todos los demás son una bola de ignorantes, gente frívola, banal, vanidosa”, comentó con dureza.

Incluso fue más allá y los describió como “actorcillos fracasados”, personas que se la pasan de reality en reality y que buscan provocar conflictos para mantenerse frente a las cámaras. También los acusó de ser misóginos y de usar un discurso sin sustancia.

Desde su punto de vista, la diferencia entre él y sus compañeros es enorme. “Tengo cuatro carreras y una trayectoria que pues no llegan ni al uno por ciento”, afirmó. Añadió que su formación que comentó, le daba una ventaja que en el programa no se valoró.

Una sola lección

Adame dijo haber aprendido una cosa importante, aunque tarde: a veces es mejor callar. “Diez segundos de sabiduría y silencio valen más que 30 años de respuestas estériles”, expresó.

En esta segunda participación, optó por no discutir tanto como en la primera. “Ya al último ya no contestaba en los posicionamientos”, dijo, al entender que no vale la pena pelear cuando hay decenas de cámaras y micrófonos captando todo.

“Nunca insulté a nadie”

A pesar de su fama de polémico, Adame insistió en que durante su paso por el programa no cruzó la línea del respeto. “Nunca ofendí, nunca insulté, nunca denosté, ni sobajé ni nada y mucho menos a las mujeres”, aclaró. Según él, sus respuestas siempre fueron firmes, pero sin caer en ataques personales.

“El éxito molesta a muchos”

Adame también habló sobre los ataques que ha recibido a lo largo de su vida. Dijo que desde niño ha enfrentado envidia y malos tratos por parte de quienes no soportan el éxito ajeno. “Desde niño fui muy exitoso y fui un triunfador”, afirmó.

Para él, eso explica muchas de las actitudes que ve tanto dentro como fuera del programa. “El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero”, comentó.

Un ambiente ya conocido

Lejos de sentirse incómodo, Adame aseguró que el conflicto es parte de su día a día. “Para mí era como entrar a una cancha que piso diario”, dijo. Está acostumbrado a las críticas, a los comentarios negativos y a las luchas por poder en ambientes públicos.

Por eso, su conclusión fue tajante: no aprendió nada en La Casa de los Famosos All Stars. Ni los pleitos, ni las cámaras, ni la convivencia con famosos le ofrecieron algo nuevo. Solo confirmó lo que ya sabía sobre cómo se comporta la gente por dinero o fama.

Alfredo Adame sigue siendo un personaje que no se guarda lo que piensa. Sus palabras causan ruido, generan reacciones y dividen opiniones. Y aunque muchos no estén de acuerdo con su forma de expresarse, él no parece tener intención de cambiar.

