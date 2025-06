Flor Rubio enfrenta críticas tras llorar en vivo en Venga la Alegría: “No me arrepiento”

(YT: Venga La Alegría)

Flor Rubio rompió en llanto durante una transmisión en vivo de ‘Venga la Alegría’, matutino de TV Azteca en donde colabora desde hace varios años. La periodista se sintió atacada por sus compañeros en un juego y tomó la palabra para exigir respeto.

El momento se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas se solidarizaron con ella, otros la criticaron por llorar en televisión nacional.

La conductora se molestó durante la dinámica de "Sin Palabras" Crédito: Venga la Alegría / TV Azteca

Flor Rubio reacciona a críticas por llorar en vivo

Tras el escándalo que se desató, varios medios se acercaron con la periodista para cuestionarla al respecto y ella, sin profundizar en detalles, explicó que su reacción no solo estuvo relacionada con la dinámica del programa, también con una situación familia.

“Para entender lo que me pasó en televisión habría que hacer un contexto de lo que estaba viviendo. Entiendo que hay mucha gente para la cual llorar en televisión lo consideran ridículo y de verdad lo respeto (...) Yo estaba pasando por una situación complicada a nivel familiar y además, el juego así mismo,”, declaró para el canal de YouTube ¡Que buen chisme!.

La conductora explicó que no siente vergüenza de llorar en televisión porque está acostumbrada a expresar sus emociones sin importar el lugar.

La periodista destacó la disposición de Katy a participar en las dinámicas de VLA (Instagram)

“Yo crecí en una educación en donde llorar es sanador, es limpiar el alma y nunca me limitaron en mi casa para llorar. Entonces, de pronto cuando sucede en televisión mucha gente piensa que es ridículo y lo respeto, ni siquiera me enojo”, dijo.

De esta manera, la periodista de espectáculos se defendió de los ataques que recibió en redes sociales y reiteró que no tiene nada de malo expresar las emociones con llanto.

“Se me quebró, lloré y no me arrepiento, al final son emociones. No maté a nadie, no le hice daño a nadie, no difame. Hay cosas que sí me parecen graves, en todo caso la que lloré fui yo, a la que le dicen ridícula es a mí, no pasa nada”, añadió.

Adrián Marcelo arremetió contra Flor Rubio en X. (Foto: Captura de pantalla, X)

Por último, aseguró que no tiene roces con ninguno de sus compañeros del programa y ya habló con todos sobre lo sucedido.

“Cuando terminó estábamos todos calientes, nos sentamos a la mesa, lo hablamos a calzón quitado y no lo volvimos a hablar hasta que pasaron varios días; somos muy amigos, nos queremos y nos entendemos”, dijo.

