¿Qué es la CCXPMX 2025? Convención geek que termina hoy en la CDMX con la asistencia de estrellas de Hollywood

CCXPMX 2025 - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Por las venas de la Ciudad de México corre este fin de semana algo más que tráfico y ruido: el corazón palpitante de la cultura pop internacional. La CCXPMX 2025 además de ser una convención, se trata de una experiencia que desborda los límites de la imaginación y convierte a sus asistentes en protagonistas del universo geek más deslumbrante que se ha vivido en el territorio mexicano.

Desde el momento en que se cruzan las puertas del pabellón, el entorno cambia. La realidad queda suspendida y lo imposible comienza a suceder. ¿Un actor de tu serie favorita a unos pasos? ¿Un duende medieval ofreciéndote mercancía artesanal? ¿Una pelea final de Mortal Kombat en vivo?

Este encuentro se vive en la CDMX. Crédito: X: CCXPMexico

Todo eso es apenas la punta del iceberg. CCXP, que significa: Comic Con Experience, en su edición mexicana, ha desplegado un multiverso tan auténtico y brutalmente entretenido que, por momentos, se olvida que estamos en el mundo real.

CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Thunder Stage: donde las noticias se vuelven épicas

El Thunder Stage by Cinemex concentra las revelaciones más esperadas del año. Los anuncios que los fanáticos piden a gritos finalmente encuentran su momento estelar. Productores, directores y actores desfilan por este escenario para mostrar avances inéditos, compartir secretos de rodaje y regalar esos guiños que solo un verdadero fan sabría apreciar.

Thunder Stage del CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Artists’ Valley: el alma del cómic en carne y hueso

Entrar al Artists’ Valley es como colarse entre las páginas de una historieta cobrando vida. Las onomatopeyas, las imitaciones de un sonido en palabras, cobran volumen en un pasillo vibrante donde las leyendas del cómic estrechan manos con jóvenes ilustradores nacionales. La tinta fresca se mezcla con nostalgia y nuevos trazos. Aquí se gesta el futuro del cómic mexicano mientras se rinde homenaje a los íconos que construyeron su legado.

Artists´ Valley del CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Cosplay Universe: cuando ser tú mismo es ser otro

Quien crea que el cosplay es solo disfrazarse, no ha pisado el Cosplay Universe. Este rincón es un santuario donde las identidades se transforman y lo que realmente brilla es la libertad absoluta de expresión.

En el Universe Stage se viven paneles, talleres, desfiles diarios y, como cereza del pastel, el espectacular Concurso Cosplay Master. El último día, hoy, se coronan los mejores. La emoción se puede cortar con una espada láser.

Cosplay en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Omelete Stage: entrevistas sin muros

Si algo define al Omelete Stage by Dos Equis es su cercanía brutal. Aquí no hay muros ni filtros. Las estrellas de Hollywood comparten anécdotas con un público entregado que lo observa todo de frente. Nombres como Giancarlo Esposito, Tom Ellis, Sidney Sweeney o Karen Fukuhara ya han pisado esta tarima. Las ovaciones, los gritos, los celulares en alto... nada de eso se compara con estar ahí, viviendo la escena desde la primera fila emocional.

Omelete Stage en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Game Island: el paraíso gamer en modo multijugador

Si los videojuegos son tu idioma natal, Game Island es tu hogar temporal. En este terreno sagrado se celebran duelos legendarios, como la Gran Final Latinoamericana de Mortal Kombat, y se revive la gloria de las arcadias clásicas. El público no solo observa, compite. Y los que no juegan, aplauden como si de un concierto se tratara. League of Legends, consolas retro, tecnología de punta: todo cabe en esta isla que nunca duerme.

Game Island en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Magic Market: cuando el pasado se viste de feria

Entre tanto futuro digital, el Magic Market ofrece un respiro en forma de nostalgia. Este espacio medieval, literal, evoca ferias antiguas con tiendas diminutas y tesoros escondidos. Espadas, armaduras, pócimas, amuletos, libros mágicos y una atmósfera que huele a historia reinventada.

Magic market en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Coleccionables, tiendas y autógrafos: el oro geek

Los objetos que se exhiben en CCXPMX no son simples productos: son reliquias. Estatuas a escala real, figuras de acción únicas, dioramas monumentales. Aquí lo exclusivo deja de ser un adjetivo para volverse una norma.

Decenas de tiendas independientes y franquicias globales inundan el lugar con mercancía tan irresistible que las mochilas se llenan solas. Y si tu sueño siempre fue conocer a tu ídolo, las sesiones de fotos y autógrafos hacen esa posibilidad algo tan cotidiano como extraordinario.

Coleccionables en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX

Food & Snack Market: comer para seguir soñando

Tras horas de paneles, gritos, aplausos y emociones desbordadas, la pausa es necesaria. El área de comida ofrece una selección quirúrgica de sabores y franquicias que acompañan la experiencia sin interrumpirla. Comer aquí no es una distracción, es parte del viaje.

La CCXPMX 2025 cierra hoy su telón, pero deja una estela imborrable en cada visitante. Una inmersión total al ADN del entretenimiento contemporáneo se vive en esta convención. Y para quienes estuvieron ahí, no hay vuelta atrás. El multiverso ya es parte de su realidad.

Food & snack en el CCXPMX 2025- Foto: CCXPMX