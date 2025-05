Sheinbaum critica a la oposición por hacer llamado a no votar: “¿Por qué el Poder Judicial no puede elegirse?”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este viernes 30 de mayo en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de someter al voto ciudadano la elección de jueces y magistrados, argumentando que se trata de una medida democrática que fortalecerá la transparencia y legitimidad del Poder Judicial.

Durante ‘La Mañanera’, Sheinbaum criticó a quienes llaman a no votar, al señalar que, aunque tienen el derecho de expresarse, su postura cae en una contradicción lógica: “¿Cómo le puedes decir a un movimiento que llegó a la presidencia gracias al pueblo de México que llamar a elegir al Poder Judicial es antidemocrático?”, cuestionó.

En ese contexto, la presidenta aseguró que México es un país libre, donde la ciudadanía tiene la facultad de participar activamente en las elecciones. Afirmó que quienes promueven la abstención suelen ser los mismos que acusan al gobierno de autoritarismo.

“México es un país libre. La ciudadanía puede elegir participar en la elección, nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar. No porque no tengan derecho a llamar a no votar, por supuesto que tienen el derecho, pero quienes hacen este llamado son los que dicen que México no es democrático, personajes conocidos de la oposición que dicen que México es autoritario, que llegó un gobierno que es autoritario. ¿Por qué sería autoritario que hubiera una votación? Ellos deciden no votar, pero decir que es autoritarismo que la elección del Poder Judicial la haga el pueblo de México, pues en eso no estamos de acuerdo”, sentenció.

La presidenta subrayó la importancia de la participación ciudadana como vía fundamental para transformar al país.| (Jesús Avilés/Infobae México)

Señala corrupción del Poder Judicial

En su intervención, Sheinbaum también hizo referencia a casos recientes de corrupción en el Poder Judicial y subrayó que su vínculo con intereses creados ha impedido avances en temas como la recaudación fiscal.

“Con la historia reciente del Poder Judicial, que demostró su corruptela y su vínculo con intereses creados, ¿por qué no puede elegirse?”, objetó.

“El Judicial es un poder en México, establecido por la Constitución. El Poder Ejecutivo se elige, el Poder Legislativo se elige, ¿por qué el Poder Judicial no puede elegirse? Sobre todo con la historia reciente del Poder Judicial, que demostró su corruptela y su vínculo con intereses creados que, incluso, evitan que haya resoluciones para que haya personas que paguen impuestos”, agregó.

Sheinbaum subrayó la importancia de la participación ciudadana como vía fundamental para transformar al país. Al rechazar los argumentos de quienes consideran que no votar es una forma de protesta ante un supuesto autoritarismo, Sheinbaum defendió el valor del sufragio como ejercicio democrático indispensable. Reconoció el derecho a disentir, pero cuestionó la solidez de las razones esgrimidas por los promotores del abstencionismo, a quienes calificó de carecer de sustento. Además, proyectó confianza en el futuro del Poder Judicial, al afirmar que “será mejor el que llegue que el que tenemos ahora”, dejando ver su apuesta por una renovación institucional que, desde su perspectiva, beneficiará al país.