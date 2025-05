Lalo Carrillo tacha de payasa a Cazzu tras ‘burlarse’ de un reportero mexicano y la compara con Ángela Aguilar |Video

(YT: Imagen Entretenimiento // RS)

Los conductores del programa ‘De Primera Mano’ discutieron sobre la reacción que tuvo Cazzu ante un error que cometió uno de sus corresponsales en plena entrevista afuera de un lujoso hotel de la Ciudad de México.

Y es que el reportero confundió el título del nuevo álbum de la cantante ‘Latinaje’ por libertinaje; ella se soltó a carcajadas y soltó un comentario sarcástico:

“Que buena idea me estás dando, estás dando buenas ideas. Le voy a poner libertinaje a mi próximo disco”, dijo.

La rapera argentina se encuentra de visita en la Ciudad de México IG: @deprimeramanoitv

La entrevista se transmitió en el programa del martes 27 de mayo y Lalo Carrillo fue el primero en opinar sobre la reacción que tuvo la famosa expareja de Christian Nodal ante la equivocación de su compañero.

“Ay no, Cazzu ni al Cazzu que se ponga así, que suba la ventana como en su momento lo hizo Nodal. De repente le dicen ‘Ay de tu disco’, el disco se llama ‘Latinaje’, ahí fue un errorcín que tuvimos, pero se hace la de ‘me da mucha risa’, payasa", comentó.

Eso no fue todo, el conductor también le hizo una sugerencia a la rapera: “Debería aprovechar. Está llegando a un país que le estamos mostrando interés, cotorrea, no seas payasa, contesta padre”.

El conductor le recomendó a la cantante ser más amable con la prensa IG: @deprimeramanoitv

Y concluyó con una comparación: “Ángela Aguilar en el súper hasta carga niños y ella no sube la ventana”.

Addis Tuñón escuchó con atención a su compañero, pero no concordó con su opinión. Y es que considera que la cantante respondió correctamente ante la equivocación de su compañero.

“Se vio bien, se vio sonriente, se vio accesible, que bueno que vienes, Cazzu, y qué payasos”, dijo.

(YT: Ángela Aguilar Oficial)

¿Por qué Ángela Aguilar dejó de ir al supermercado?

Lalo Carrillo hizo referencia a una declaración que Ángela Aguilar compartió en entrevista con Pati Chapoy.

“Recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Me pasó que entraba al súper, estoy acostumbrada a no estar arreglada y estar tranquila, siempre bien vestida, pero no maquillada y veía a mucha gente que me grababa en los pasillos. No era normal de foto con alguien, sino que me grababan y me daban ataques de ansiedad, entonces dejé de ir al súper un rato”, confesó.