Responsabilizan a Majo Aguilar de contagiar a empleados de una televisora; la cantante reacciona y niega rumores

El 21 de mayo, Majo Aguilar compartió un video en redes sociales donde comunicó que dio positivo a una prueba clínica. Un día antes estuvo en el noticiario matutino de NMas. (Fotos: majo_aguilar, Instagram / Nmas)

Majo Aguilar no puede preciarse de pertenecer a una de las dinastías más polémicas e influyentes de la industria musical sin salir bien librada de la controversia. De acuerdo con nuevos reportes periodísticos, la cantante de regional mexicano canceló demasiado tarde una gira de medios tras dar positivo a influenza.

En un reciente programa en su canal de YouTube, la agencia Kadri reveló que colaboradores del noticiero Despierta, conducido por la periodista Danielle Dithurbide, fue internado de urgencia tras presuntamente haber sido contagiado por la cantante. Su caso no fue el único.

Majo Aguilar asistió a despierta el 20 de mayo. Un día después hizo público que fue diagnosticada con influenza. (Foto: NMas, YouTube)

Majo Aguilar da positivo a influenza

Majo Aguilar promociona su más reciente álbum, titulado Mariachi Mío. Como parte de su lanzamiento, pactó una gira de medios. El 20 de mayo, cantó en el foro de Despierta, donde además sostuvo una entrevista con los conductores Danielle Dithurbide y Lalo Salazar. Un día después, estaría en el matutino Sale el Sol. Sin embargo, horas antes, la conductora Ana María Alvarado dio a conocer que la artista canceló su presentación.

A través de sus plataformas digitales, el matutino compartió un audio enviado por Majo Aguilar, donde explicó que se vio obligada a cancelar por problemas de salud: “Mi gente linda de Sale el Sol, estoy muy molesta. Esto no se puede prevenir, salí positiva a la prueba de influenza. Ya saben que me gusta mucho estar en su programa, no es ético ir así”, expresó la cantante, quien subrayó que buscaría reagendar con la producción.

Majo Aguilar difundió un audio donde revela que tuvo una crisis de salud que le impedía asistir al matutino de Imagen. (Foto: @saleelsoltv, X)

Surgen acusaciones contra la cantante

De acuerdo con reporteros de Kadri, Majo Aguilar conocía su diagnóstico desde días antes e, incluso, asistió con síntomas de influenza al programa de Televisa, motivo por el cual, contrario a lo que se acostumbra en la emisión televisiva, hizo playback.

Días después de la presentación, el programa sostuvo una entrevista con una persona de la producción, quien señaló a la cantante de haberlo contagiado.

Recordó que sospechaba que algo no estaba bien con la cantante: “Me acerqué a ponerle el micrófono, pero mientras estábamos ahí, me percaté de que estaba tosiendo constantemente. Me sentí incómodo porque le daban ataques de tos”.

La fuente aseguró que no fue la única persona del foro que se contagió. Mencionó que al menos tres personas más dieron positivo a influenza y que, incluso, una trabajadora contagió a sus hijos, quienes también enfrentan un proceso de recuperación complicado.

Majo Aguilar se defiende

Sin pronunciarse directamente sobre el testimonio difundido por el canal de YouTube, Majo Aguilar compartió una historia en la que alude a la polémica. La cantante subió una imagen en formato de historia, donde escribió: “No sé por qué, pero veo que hay mucha confusión, así que aclaro que ya no tengo influenza”.

Asimismo, mencionó que había arribado a Colombia para presentarse en los Premios Heat 2025, ceremonia que tiene como objetivo celebrar y reconocer la excelencia de la música latina, a través de una gala anual que involucra la participación del público para elegir a destacados artistas en 27 categorías.

Sin pronunciarse directamente sobre el testimonio difundido por el canal de YouTube, Majo Aguilar compartió una historia en la que alude a la polémica. (Foto: @majo_aguilar, Instagram)