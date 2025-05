Ángela Aguilar dice que Christian Nodal odia a los animales: “No deja que mi perra se suba a la cama”

El cantante ha posado con Chichi, la perrita de Ángela Aguilar. (IG: @nodal)

Christian Nodal está envuelto en controversia una vez más, ahora por una declaración de su esposa Ángela Aguilar, sobre los caballos que ella tiene, así como una perrita Cocker Spaniel que habría adoptado cuando comenzó su romance con el cantante.

Todo ocurrió en una entrevista que la integrante de la dinastía Aguilar concedió para Mariano Osorio.

“¿Tienen mascotas?“, preguntó el comunicador y la cantante respondió: “Yo sí, es que tengo muchos perros y tengo muchos caballos también. Soy super animalera, me fascinan los animales; mi esposo los odia, o sea, él no deja que mi perra se suba a la cama, pero yo la subo de todas maneras”.

La cantante habló sobre cómo convive su esposo con su perrita YT: Mariano Osorio Oficial

Mariano Osorio pidió que no se malentendiera la declaración de Ángela Aguilar, pues “no querer que tu perrito se suba a la cama no quiere decir que odies a los animales”.

Sin embargo, usuarios de redes sociales estallaron en contra de Christian Nodal y revivieron los rumores de que supuestamente Belinda terminó con él porque habría agredido a su perrito.

“Súper red flag cuando a una persona no le gustan los animales."

"A los narcisistas no les gustan las mascotas."

“Entonces tenía razón Belinda.”

"Muchos le tiran a Angela, pero la verdadera red flag es Nodal."

“Jamás pondría a un hombre por encima de mis perritos."

“En pleno 2025 se le ocurre hablar así de Nodal con los animales. Solita lo hunde más."

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto y Belinda no ha confirmado o desmentido los rumores que relacionan su rompimiento con una presunta agresión en contra de una de sus mascotas.

Ángela Aguilar quiere vaquitas

En esa misma entrevista, la intérprete de ‘El equivocado’ confesó que su amor por los animales es heredado de sus padres, principalmente de Pepe Aguilar, quien tiene un perrito llamado Gordo y lo cuida como a otro hijo más.

“La familia Aguilar tiene un absurdo cariño hacia los animales, o sea, el Gordo come con nosotros, tiene una silla en la mesa con nosotros. ¿Tú crees que a mí me van a dejar algo? No, Fundación Gordo Aguilar”, comentó.

Asimismo, Ángela Aguilar confesó que le gustaría tener unas vaquitas pese al rechazo que su esposo tendría hacia los animales.

“Todavía no convenzo a mi marido, ya veremos”, mencionó.

La cantante no compartió más información sobre sus mascotas; sin embargo, se sabe que su perrita cocker spaniel se llama Chichi y tiene una cuenta en Instagram.