Surgen videos de abucheos a Ángela Aguilar durante el concierto de Christian Nodal

Nodal y Ángela, de nuevo en el ojo del huracán (Facebook Ángela Aguilar)

Christian Nodal continúa llevando su música a diferentes ciudades como parte de su gira Pal’Cora Tour 2025. En su reciente presentación en Monterrey, el intérprete de Adiós, amor sorprendió al público al compartir el escenario con su esposa, Ángela Aguilar, retomando una colaboración que había estado ausente en sus últimos conciertos.

En presentaciones anteriores Nodal había dejado de incluir a Ángela Aguilar en la interpretación de Dime cómo quieres, el tema que marcó un hito en la carrera de ambos artistas y los consolidó como figuras destacadas del regional mexicano.

Según el programa Kadri Paparazzi, esta decisión habría sido motivada por recomendaciones de los relacionistas públicos del cantante, quienes supuestamente le aconsejaron evitar mostrarse con frecuencia junto a su esposa en el escenario.

La cantante volvió al escenario de su esposo | crédito:TikTok/elchismemiau

En el concierto de Monterrey, la pareja volvió a interpretar juntos la canción y además, ambos recrearon un momento que se ha convertido en un sello distintivo de su colaboración:

Nodal, dirigiéndose a Ángela, le preguntó: “Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor?”, a lo que ella respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”. Este intercambio de frases, que ya había sido viral en su primera interpretación como pareja en el Auditorio Nacional, generó reacciones entre los asistentes.

Y es que, aunque en líneas generales el reencuentro de Ángela y Nodal sobre el escenario fue bien visto, algunos fans no dudaron en demostrar su desconecto y abuchearon a la joven. Así se puede escuchar en diversos videos que circulan por redes sociales.

Todo lo que pasó en el triángulo amoroso de Nodal, Ángela y Cazzu

(Archivo)

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una intensa atención mediática desde que se hizo pública, en parte debido a las circunstancias que rodearon el inicio de su romance.

Nodal terminó su relación con Cazzu, madre de su hija Inti, apenas unas semanas antes de comenzar su noviazgo con Ángela. Este contexto ha alimentado rumores y críticas hacia la pareja, quienes han sido acusados de haber iniciado su relación en medio de una supuesta infidelidad por parte de Nodal, algo que ambos han negado categóricamente.

Las críticas hacia la relación no tardaron en intensificarse, especialmente después de que se revelara que los cantantes contrajeron matrimonio en secreto en una hacienda. El breve lapso de tiempo entre el inicio de su relación y su boda fue uno de los principales puntos de controversia, aunque parece no haber afectado a los recién casados, quienes han mostrado indiferencia ante los comentarios negativos.

Por otro lado, la ex pareja de Nodal, la cantante argentina Cazzu, abordó las especulaciones sobre si algunas de sus canciones más recientes contienen indirectas hacia Nodal o Ángela. La artista desmintió estas interpretaciones, asegurando que cualquier coincidencia es fortuita.

Además, expresó una postura sorprendentemente positiva hacia la pareja, declarando: “No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho me encanta, si ellos son felices me encanta”.