Critican a extranjera “gentrificadora” por pedir dinero para borrar grafiti de Playa del Carmen

REUTERS/Paola Chiomante

Una extranjera que vive en México se convirtió en blanco de críticas y burlas, ya que está pidiendo dinero para organizar una campaña anti-grafiti en Playa del Carmen.

El objetivo de @sarahelahina, como se hace llamar en TikTok es conseguir patrocinadores para darles de comer a los voluntarios, así como donaciones en especie de pintura y brochas para cubrir los grafitis en dicha ciudad de Quintana Roo.

Entre comentarios, muchas personas explicaron que preferían ver grafitis y todo tipo de arte urbano, incluso si era irregular, siempre y cuando incomodara a personas gentrificadoras.

“Grafiti que incomoda, grafiti que gusta”, “Vete a tu país si no te gusta”, “¿Y por qué no mejor dejan de comprar propiedades para no dejar pasar mexicanos a las playas" y “Todo bien si viniera de locales” fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que la idea de esta mujer era pintar animales o “espíritus mayas” en las paredes, por lo que estaba buscando financiamiento.

La extranjera está buscando voluntarios y ayuda en especie. Crédito: TikTok/@sarahelahina

Horas después de las fuertes críticas, la creadora de contenido eliminó el video.

Qué es la gentrificación

La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un área o barrio deteriorado o de bajos ingresos, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.

Algunas características clave de la gentrificación son:

Renovación de viviendas e infraestructura: Se remodelan edificios antiguos y zonas decadentes para adaptarlas a un público de mayores ingresos. Aumento del costo de vida: Los precios de vivienda, alquileres y bienes/servicios se elevan al ser un área más codiciada. Cambio en la composición social: La población original de bajos recursos es reemplazada gradualmente por residentes de clase media y alta. Migración de negocios: Llegada de comercios, restaurantes y servicios más exclusivos y costosos, desplazando a los negocios tradicionales. Transformación del entorno urbano: Mejora de parques, aceras, iluminación y seguridad para hacerlo más atractivo.

La gentrificación suele comenzar con la llegada de artistas, estudiantes y profesionales jóvenes atraídos por los bajos precios de ciertas zonas céntricas degradadas. A medida que esas áreas se revalorizan, los residentes originales ya no pueden costear los nuevos gastos y terminan siendo desplazados.