Just B, la banda de Kpop que podría buscar una colaboración con Peso Pluma

La banda de K-pop Just B habló de su admiración por la música mexicana y el interés que les genera el estilo de Peso Pluma Crédito: Reuters/Teleticket

El K-pop no solo ha conquistado los rankings globales, también ha encontrado en México una de sus audiencias más entusiastas y fieles. Con miles de seguidores que abarrotan conciertos, organizan eventos y siguen de cerca cada lanzamiento, el país se ha consolidado como un punto clave para el género surcoreano en América Latina.

Este creciente vínculo ha propiciado una conexión directa entre artistas de K-pop y el público mexicano, que va más allá del escenario e incluso se extiende hacia colaboraciones musicales.

En ese contexto, el grupo surcoreano Just B manifestó recientemente su interés en colaborar con el cantante mexicano Peso Pluma, una de las figuras más relevantes de los corridos tumbados.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, los integrantes de Just B —Geonu, Bain, Lim Ji-min, JM y Sangwoo— se dijeron felices de regresar a México por segunda vez y hablaron sobre sus influencias musicales, así como del recibimiento que han tenido por parte del público latino.

Explicaron que les interesa trabajar con artistas que presenten propuestas distintas a las suyas. Al ser cuestionados por Infobae sobre si había algún artista mexicano con quien les gustaría colaborar, mencionaron a Peso Pluma como un caso particular que les genera curiosidad por su estilo único.

“Sabemos que Peso Pluma es un artista muy popular actualmente en México. Su estilo es muy diferente al nuestro, pero justamente por eso una colaboración podría ser interesante”, señaló Sangwoo en su intervención.

Lim Ji-min, JM, Sangwoo y Bain, integrantes de la banda Just B, en conferencia de prensa por su visita a la Ciudad de México. (Soledad Victoria / Infobae México)

El grupo también mencionó su admiración por artistas como Kali Uchis y Lady Gaga, a quienes consideran referentes por su versatilidad musical y estética. Además, expresaron interés en descubrir más voces mexicanas contemporáneas para comprender mejor la diversidad sonora del país.

Aunque no detallaron si existe una intención formal de contactar al Peso Pluma para trabajar juntos, de concretarse, Just B se sumaría a la lista de boybands de K-pop que unen sus voces con músicos latinos. La colaboración más conocida es la de Super Junior con Reik en el sencillo “One More Time”, una unión que atrajo atención internacional por la relevancia de ambas agrupaciones en sus respectivos mercados.

También se destacan “Yummy Yummy Love” de MOMOLAND con Natti Natasha, la colaboración entre J-Hope y Becky G en “Chicken Noodle Soup”, así como las de Chung Ha con Guaynaa en “Demente” y Monsta X con Sebastián Yatra en “Magnetic”. Estas iniciativas consolidan un diálogo artístico que trasciende lenguas y estilos.

Crece la conexión con México

Geonu, integrante de la banda Just B, en su intervención en la conferencia de prensa el 10 de mayo en la Ciudad de México. (Soledad Victoria / Infobae México)

Los integrantes también hablaron de su entusiasmo por regresar a México, mencionaron su deseo de conocer más sobre el Día de Muertos —festividad que conocieron a través de la película Coco— y de probar más gastronomía local.

El concierto en el Teatro Legaria de la CDMX, organizado por Adstra, se llevó a cabo el pasado 11 de mayo y reunió a cerca de 300 personas que corearon las canciones más representativas de la banda. El evento marcó el inicio de su recorrido por nuestro país que incluyó una participación especial en el K-Festival y su próximo concierto en la ciudad de Monterrey.