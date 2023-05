La vez que Super Junior hizo un cover de Luis Miguel

El grupo de K-pop cantó uno de los mayores éxitos de Luis Miguel Crédito : YT SMTOWN

Super Junior es uno de los grupos de K-Pop más populares a nivel internacional y en diversas ocasiones mostró su admiración por nuestro país, pero lo que causó una gran sorpresa en sus fans fue que también admiraran a Luis Miguel a tal nivel que interpretaron una de sus canciones.

Fue en 2019 cuando la agrupación decidió compartir un cover de una de los temás más exitosos de El Sol de México. Se trato de la canción Ahora te Puedes Marchar. Inclusive sacaron un material audiovisual para su propia versión de este éxito y quisieron ser tan fieles a la versión original que ambos videos son muy parecidos y cuentan la historia de manera similar.

En el video podemos observar a los integrantes del grupo de pop coreano dedicarle la letra de la popular canción a una mujer que presuntamente es su novia, con una vestimenta muy parecida a la que lucía Luis Miguel en el clip original de 1987.

Super Junior reinterpretó una de las canciones de Luis Miguel. (Archivo) (captura)

Cabe destacar que un detalle que resaltaron tanto los fans de Super Junior como los seguidores de El Sol fue la pronunciación de los cantantes de origen asiático, debido a que aseguraron que el español que mostró el grupo para el cover de la canción era fluido y con un acento correcto. Algo que, dijeron, no era nada fácil.

Así se expresaron los usuarios de redes sociales: “Estoy sorprendida de lo bien que pronuncian las palabras, ni los gringos lo hacen tan bien y eso que estamos ahí mismito”, “Que bien cantan en castellano, como me gustaría poder cantar en coreano igual de bien. Super Junior, son lo máximo!”, “No soy fan del K-pop, pero esto es magnifico! No solo la recreacion de los 80s con el vestuario, la imagen en 4 tercios y el filtro, si no el trabajo en la pronunciacion.”, compartieron los internautas.

Uno de los detalles que notaron fue la similitud de la época en que se grabó el videoclip de Luis Miguel, uno de estos rasgos fue la peluca que usaron que asemeja el corte que Luismi lucía en aquella época, hace más de 30 años. Además se grabó en un formato que hiciera ver la imagen como si se utilizara una cámara de antaño.

Super Junior confesó con anterioridad que les gustaría colaborar con el intérprete de "La Media Vuelta".

Super Junior, durante una entrevista realizada en noviembre de 2018 cuando visitaron México aseguró que le gustaría colaborar con Luis Miguel, además el vocalista Choi Si-Won reveló que una de sus canciones favoritas es La Incondicional.

En ese momento los integrantes del grupo de K-Pop revelaron que les gustaría conocer en persona a El Sol de México, por lo que compartieron ante las cámaras que si el famoso cantante tenía tiempo y le gustaría acudir a la cita podrían invitarlo a cenar para conocerse personalmente.

Durante el concierto interpretaron por primera vez Ahora Te Puedes Marchar, pero les gustó tanto el resultado que finalmente decidieron hacer un video oficial y compartir la canción, no sólo con los fans en México y América Latina, sino con sus seguidores a nivel internacional.

Los fans de Super Junior y Luis Miguel recalcaron la similitud del video del grupo de K-Pop con el protagonizado por "El Sol". (Captura)

No es el único cover de un grupo de K-Pop sobre canciones de Luis Miguel

Super Junior no es el único grupo de K-Pop que interpretó una canción que cantara Luis Miguel ,existe otra agrupación que en un concierto en vivo también cantó uno de los exitosos temas de El Sol.

Se trata de el grupo EXO-K quien en un concierto en México en 2014 interpretó totalmente en español el tema Sabor A Mí, que también cantó Luis Miguel para su disco romances que fue publicado en 1997. La boyband coreana fue aplaudida por su manera de reinterpretar este clásico de la música mexicana.