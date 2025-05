José “Pepe” Mujica, el expresidente uruguayo que cautivó a la juventud mexicana

José Mujica murió este martes en su finca, a las afueras de Montevideo. El 20 de mayo habría cumplido 90 años. (Imagen: Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de luchar contra un cáncer terminal, el expresidente de Uruguay, José Mujica, falleció este martes a los 89 años en su finca ubicada en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo. Reconocido por su trayectoria política y su estilo de vida austero, Mujica mantuvo durante años una estrecha relación con México, caracterizada por la afinidad ideológica con sectores progresistas y su participación en momentos significativos del panorama político nacional.

Relación con México

José Mujica fue una figura constante en la vida política y social del país. Su vínculo se construyó a partir de valores compartidos con diversos movimientos de izquierda, así como por su cercanía con sectores académicos y sociales.

Sin embargo, la relación entre Mujica y México también trascendió los escenarios gubernamentales. Su discurso a favor de la justicia social, la ética pública y la lucha contra la corrupción tuvo eco en amplios sectores de la sociedad mexicana. A lo largo de su vida, expresó su cariño por México en varias ocasiones. “Yo me siento amigo de México”, declaró en algunas entrevistas, subrayando que su deseo no era sólo el éxito de mandatarios específicos, sino el bienestar del país en su conjunto.

Presencia destacada en la toma de posesión de López Obrador

El 1 de diciembre de 2018, José Mujica fue uno de los invitados internacionales más relevantes en la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Aunque no participó de manera oficial en el acto, su presencia tuvo gran significado simbólico.

El expresidente uruguayo durante el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2019. (Cuartoscuro)

Reconocido a nivel mundial por su estilo de vida sencillo —residía en una propiedad rural y donaba la mayor parte de su salario como presidente de Uruguay (2010-2015)—, Mujica era visto como un referente de la izquierda ética y austera. Es por eso que su asistencia a la investidura de López Obrador fue interpretada como un gesto de respaldo al proyecto de transformación política que en ese momento iniciaba en México.

Participación en espacios académicos y medios de comunicación

La relación de Mujica con México se consolidó también a través de su participación en foros académicos y entrevistas en los principales medios de comunicación nacionales. En 2016, visitó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ofreció la conferencia titulada “Una mirada política sobre el presente y el porvenir de América Latina”. El evento fue multitudinario y atrajo la atención de estudiantes y académicos, reforzando su imagen como un líder político respetado por la juventud mexicana.

José Mujica durante una conferencia de prensa en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, el 15 de octubre de 2016. (Cuartoscuro)

En estos foros y conferencias abordó temas como la democracia en América Latina, los desafíos de la juventud y la necesidad de una política centrada en valores humanistas.

Lazos sostenidos y afinidad ideológica

A pesar de que no se registraron visitas oficiales de Andrés Manuel López Obrador a Uruguay ni encuentros diplomáticos formales entre ambos gobiernos durante sus respectivos mandatos, la relación entre Mujica y México se mantuvo a través del reconocimiento ciudadano, el interés académico y la coincidencia en ideales políticos.

Hasta su fallecimiento, José Mujica fue considerado en México como una de las figuras políticas internacionales más respetadas. Su trayectoria sirvió de inspiración para sectores que promueven una política orientada al bienestar social, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía.

Mujica durante el desfile militar en conmemoración de la Independencia de México, el 16 de septiembre de 2022. (Cuartoscuro)

Fuera de la política, el estilo de vida de Mujica inspiró al mundo por su austeridad, sencillez y coherencia. Seguramente, su legado se mantendrá como referencia en el debate público mexicano, especialmente en temas relacionados con la ética y las alternativas a los modelos tradicionales de gobernanza.

Doctorado Honoris Causa

El lunes 2 de diciembre de 2019, “Pepe” fue galardonado por la Universidad Iberoamericana con el Doctorado Honoris Causa. En la ceremonia de investidura, Mujica se dirigió a la juventud y pidió “construir esperanza”.

“Aún vale la pena la vida humana, en medio de las condiciones más duras y difíciles. Allí vas a encontrar la mugre, pero así también vas a encontrar la esperanza. Por eso, el premio mayor es vivir como se piensa. El premio mayor es soñar que se puede construir un mundo un poco más útil, menos egoísta que el que nos tocó vivir. ¿Qué sería la vida si nos quitan la esperanza?”, expresó entonces.

Sheinbaum agradece a ‘Pepe’

El pasado nueve de enero, el exmandatario informó que el cáncer que le había sido detectado en el esófago se había expandido a su hígado, lo cual evitaba que la enfermedad se detuviera y, por lo tanto, tomó la decisión de no continuar con ningún tratamiento, pues su cuerpo ya no lo resistiría. Entonces, Mujica remarcó que lo único que deseaba era tener una vida tranquila y que, en adelante, los medios de comunicación nacionales e internacionales no le pidieran ninguna entrevista.

El 10 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó unas palabras al expresidente, agradeció “su labor por América Latina”, reiteró sus buenos deseos y le deseó mejoría.

“Aprovecho para expresar nuestro cariño, nuestro agradecimiento por su sapiencia, por su pensamiento, por compartir todos estos años, gracias por su sencillez, por su modestia y gracias por representar un símbolo para toda América latina y para el mundo entero. Le deseamos que mejore”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional. José Mujica habría cumplido 90 años el próximo 20 de mayo.