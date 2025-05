El banco no le reembolsó el dinero de un cargo no reconocido, llevó el caso hasta la SCJN

La negativa del banco hizo que el caso llegara hasta el máximo tribunal del país (ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Sin razón alguna, un banco se negó a reembolsar el dinero de una serie de cargos no reconocidos en la cuenta de una de sus clientes.

La negativa de la institución bancaria provocó que la cuentahabiente comenzara una disputa en los tribunales que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La decisión del máximo tribunal del país plasmada en la sentencia de contradicción de tesis 354/2018 sobre el caso dejó un precedente sobre el proceder de los bancos ante un caso de cargos no reconocidos. Esta es la historia.

Unos cargos no reconocidos y la negativa del banco

Cuando llegó el estado de cuenta de su tarjeta de débito y lo revisó detenidamente, algo saltó rápidamente a su vista: una serie de pagos que claramente no había hecho. Se trataba de un clásico caso más de cargos no reconocidos.

Segura de que aquellas operaciones no fueron realizadas por ella, acudió a su banco para hacérselos saber y que le regresaran el dinero. No debía de significar un mayor problema, era prácticamente un trámite. Pero no fue así.

Pese a la insistencia de la cuentahabiente, la institución bancaria simplemente se negó a regresar el monto de los cargos no reconocidos.

Tras la negativa del banco, la mujer no se quedó con los brazos cruzados y llevó su caso ante la justicia.

La cliente elevó la apuesta: el reembolso más una indemnización

La cliente apuntó a lo alto en su demanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los tribunales, la cuentahabiente elevó sus exigencias, ahora ya no quería únicamente que le devolvieran el dinero, sino también que le pagaran una indemnización.

Esta compensación no sólo repararía el daño por haber tomado sus ahorros y no regresarlo, sino también por el tiempo que han tardado en hacerlo.

La complejidad del caso provocó que pasara por tribunales colegiados de diferentes circuitos que, aunque tuvieran la misma especialidad, llegaban a conclusiones distintas.

Fue entonces que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se dejó un precedente en materia.

La decisión de la SCJN

El máximo tribunal del país señaló lo obvio: cuando un cuentahabiente sufre un caso de cargos no reconocido, el banco debe de regresarle el dinero lo antes posible siempre y cuando lo haya denunciado ante la misma institución.

La SCJN argumenta que si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un daño a su patrimonio, es responsabilidad del banco responder por ello ya que se trata de la institución que protege el dinero.

Además, precisa la Corte, en todo caso si ocurrió una transacción no autorizada significa que hubo una negligencia en la conservación de los fondos.

No solo eso, la SCJN también señaló que si el banco no restituye el monto del cargo no reconocido al titular de la cuenta, deberá pagar intereses moratorios basándose en una tasa anual del 6%.

Con esta sentencia, la Suprema Corte no sólo le dio la razón a la cuentahabiente y obligó a la institución bancaria que le repusiera el dinero de los movimientos no autorizados, sino también hizo que la indemnizara.

¿Qué hacer ante un cargo no reconocido?

Cuando se trata de quejas bancarias, la autoridad competente es la Condusef (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante cualquier queja sobre tu banco –incluyendo un cargo no reconocido en tu cuenta– puedes acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Esta comisión cuenta con un portal de quejas electrónicas disponible en su página web oficial: www.gob.mx/condusef.

Una vez ingresando al portal, debes de elegir el banco para presentar la queja, así como el motivo de la reclamación.

Posteriormente, tienes que proporcionar la información y datos del asunto, así como adjuntar los documentos digitalizados y proporcionar detalles como montos, fechas, hechos, etcétera.

Con esta información, el portal irá construyendo el escrito de reclamación que se enviará al banco.

Luego, debes registrar tus datos personales como nombre, domicilio, CURP y correo electrónico.

En respuesta, la Condusef te enviará por correo electrónico el número de folio y el escrito de reclamación y a través del portal, el usuario podrá dar seguimiento a su asunto.