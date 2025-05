“Habemus Papam”: mexicanos celebran con memes la elección del nuevo Sumo Pontífice

(RS)

¡El cónclave llegó a su fin! Este jueves 8 de mayo se anunció la elección de un nuevo Papa con una fumarola blanca en la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano.

La noticia le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos y muchos mexicanos, feligreses de la Iglesia Católica, reaccionaron con memes a través de redes sociales.

“Espero que esté en la misma línea del Papa Francisco y no haga retroceder a la iglesia de hace siglos.”

“Cuarenta minutos para saber quién es el Papa, me da ansiedad.”

“ Me vi Cónclave e hice la confirmación, por lo que me declaro experta y debería estar YO en la tele comentando lo del nuevo Papa.”

“Con esto del nuevo Papa me pone triste y medio que caes que de verdad murió el Papa Francisco.”

Los 133 cardenales menores de 80 años que participaron en el Cónclave eligieron a Robert Francis Prevost (de nacionalidad estadounidense y peruana) como el nuevo Papa y él eligió el nombre León XIV.

¿En qué consiste el Cónclave?

Con el humo blanco como señal inequívoca, la Iglesia Católica anuncia al mundo la llegada de un nuevo pontífice. Este acto solemne, que simboliza el fin del Cónclave, inicia con un proceso cargado de rituales y tradiciones que se remontan al siglo XIII.

La ceremonia tiene lugar en la emblemática Capilla Sixtina, donde los cardenales electores (en esta ocasión 133 menores de 80 años) se reúnen para una tarea de alto peso histórico: elegir a un nuevo Sumo Pontífice.

Una vez que las puertas se cierran, comienza el proceso de elección. Cada cardenal anota en una papeleta el nombre de su elegido, dobla el papel y lo alza, asegurándose de que los presentes puedan verlo.

Lo hacen uno por uno y, antes de depositar su voto en una patena, pronuncian la frase: “Testor Christuum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quiam secundum Deum iudico eligi debere” (“Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, que doy mi voto al que, según Dios, considero que tiene que ser elegido”).

Los votos, luego de ser recogidos, son depositados en una urna y trasladados finalmente a un cáliz para su escrutinio.

El cardenal estadounidense, Robert Francis Prevost, fue elegido como el nuevo Papa y su nombre será León XIV. (AP Foto/Riccardo De Luca, Archivo)

El recuento es meticuloso: los nombres se proclaman en voz alta, se registran y, al finalizar, tres cardenales verifican los resultados. Solo aquel que logre obtener dos tercios de los votos será proclamado como el nuevo pontífice, siempre y cuando otorgue su consentimiento.

Es entonces cuando se anuncia al mundo al nuevo Papa con una fumarola blanca en la chimenea.