Nexos con El Mayo Zambada serían la verdadera razón del desafuero del alcalde de Ahome, Sinaloa, según Luis Chaparro

Vargas Landeros está en proceso de desafuero por, presuntamente, tener nexos con el crimen organizado. (Jesús Avilés/ Infobae)

Luis Chaparro, periodista especializado en crimen organizado, reveló detalles, por medio de una entrevista con la periodista Adela Micha, de los presuntos nexos que habría entre Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, con Ismael El Mayo Zambada.

En la entrevista, dijo que Vargas Landeros está en el “ojo del huracán”. Recordó que ya se le notificó del desafuero por haber hecho un robo millonario de varios cientos de millones de pesos por una falsa contratación de patrullas, en 2021.

“Se le notificó, se hizo el desafuero, nos pusimos a rascarle al tema, a investigar y salió muchísimo más, incluso con buenas broncas que trae en Estados Unidos”, señaló el periodista independiente.

Expuso que Vargas Landeros tiene una carpeta abierta, junto con el exgobernador Mario López Valdez, quien es apodado Malova. En dicha carpeta, ellos cuentan con una alerta roja en los cruces internacionales, y también se les acusa de tener fuertes nexos con al Cártel de Sinaloa.

El periodista Luis Chaparro dio a conocer la información en una entrevista con Adela Micha. (Foto: Facebook/LuisKuryaki)

En el caso de Malova, se descubrió que tenía otra alerta roja por haber cruzado tamales de puerco, que no pueden pasarse a Estados Unidos, y en el caso de Gerardo Vargas, señaló, parece ser que tiene una carpeta abierta, a la que aún se le meten datos e información, y hay grabaciones, incluso, de Dámaso López Serrano, donde se habla de cómo Gerardo Vargas habría estado varias ocasiones en un rancho con el Mayo Zambada.

“Lo consideraba Dámaso López Serrano, el Mini Lic, lo consideraba su amigo, amigo, decía: él es mil por ciento Mayo, eso se le oye decir en el audio, y es su amigo, amigo, incluso él anda presumiendo que es amigo del Mayo, ahí está otro más involucrado en el crimen organizado en Sinaloa”, señala el periodista.

Explica que el tema del posible desafuero es por corrupción, sin embargo, eso lo pusieron por encima, pues en caso de que fuera por nexos con el Mayo Zambada, haría una “mancha” muy grande, y “tumba a todos, incluyendo al mismo Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y ”empieza a tirar a todo mundo".

Recordó que, reciéntemente, Rocha Moya estuvo en Palacio Nacional, presuntamente en la “reunión de seguridad”, sin embargo, la realidad es que fue a pedir luz verde a la presidenta Claudia Sheinbaum para desaforar a Vargas.

Rocha Moya habría acudido a Palacio Nacional para pedir "luz verde" a Sheinbaum para iniciar el desafuero de Vargas Landeros. EFE/ Juan Carlos Cruz

Confirmó que quien estaría detrás del desafuero de Vargas, sería Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa.

“Digamos que el Congreso hace una observación y todo, pero tú sabes cómo se manejan los congresos, los estados, aunque no debería ser así, se le pide permiso al Gobernador, el Gobernador dice: déjame veo hasta presidencia, que no nos metamos en una bronca, no nos vayamos a meter el pie todos, y bueno, se decide que sí, que luz verde”, señaló.

Dijo que en otros casos, la corrupción, peculado, robo de dinero, etcétera, se ha dado siempre, en los municipios sobre todo, y no a todos se les hace un desafuero, sin embargo, en este caso se le hizo porque “la bronca es insostenible”, y se le demuestra que los estadounidenses ya le traen mucha presión, se van a ir tras de él y se van a ir detrás de todo el grupo.

“Más vale sacarlo a este, ponerlo afuera, tirarlo como expulsado y que no nos caiga la bronca a todos nosotros y ahorita es Vargas Landeros el que está enfrentando y va a enfrentar un proceso más importante, sobre todo porque lo quieren mantener en lo oscurito, tanto él, desde luego, como el mismo grupo político de Morena, dicen que es por corrupción, que no es por narcotráfico, así lo van a sostener un rato pero basta preguntarle a los gringos qué es lo que traen en ese archivo en la misma carpeta en la que está Malova”.

Vargas Landeros es alcalde de Ahome. (Foto: Cortesía)

Cabe destacar que el pasado martes, se dio a conocer que el Congreso de Sinaloa notificó al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el inicio del procedimiento de desafuero en su contra.

El proceso fue iniciado por el Congreso en respuesta a la solicitud de la Fiscalía General del Estado por el presunto ejercicio indebido de la función pública y la posible comisión de delitos por el contrato de arrendamiento por 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, esto en el ejercicio del 2021.

También fue notificado el diputado local Genaro García Castro, quien en el momento del contrato de arrendamiento de las unidades en cuestión, fungía como secretario de Ayuntamiento.