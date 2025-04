Abuchean a Fernández Noroña en Congreso Nacional del PT; asegura que “no lo merecía”

Dirigentes del PT han asegurado de Morena se ha comportado con soberbia. Crédito: Cuartoscuro

El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado por integrantes del Partido del Trabajo (PT) durante el Congreso Nacional realizado este sábado 26 de abril.

Durante su participación en el 12° Congreso Nacional Ordinario del partido, el senador insistió en que los partidos del Trabajo, el Verde Ecologista de México y Morena (PT-PVEM-Morena) son un solo movimiento, lo cual provocó que los asistentes comenzaran a abuchearlo y pidieran que se marchara.

“Un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo, somos un solo movimiento, Morena-PT-PVEM, quien piense lo contrario está profundamente equivocado”, comentó entre gritos.

Las palabras de Noroña causaron que los miembros del partido mostraran su descontento y comenzaran a llamarlo “traidor”, esto luego de que llegará a la Cámara Alta por el PT y después se integrara a Morena.

“Mi reconocimiento al Partido del Trabajo, larga vida al Partido del Trabajo, toda la unidad, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo, así es que si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso”, dijo.

Los militantes del PT lo llamaron "malagradecido" luego de llegar al Senado impulsado por ellos y después afiliarse a Morena. Crédito: X/@Juan_OrtizMX

Cabe destacar que la relación entre el PT y Morena parece atravesar un distanciamiento, lo cual ha sido señalado por el coordinador de diputados Reginaldo Sandoval.

En una conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PT comentó que tras la exclusión de su partido en la alianza para las elecciones del estado de Veracruz en 2025, la relación se encuentra “fría”.

“En este momento la relación con Morena está un poco fría, congelada. Hay dos elecciones en Durango y Veracruz. En el caso de Durango vamos juntos y en el caso de Veracruz va solo el PT porque yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece”, aseguró.

Además, detalló que otro de los acontecimientos que marcó el distanciamiento fue la votación acerca del dictamen emitido por la Sección Instructora sobre la solicitud del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, en la cual decidieron no apoyar que fuera rechazado.

Noroña asegura que no “merece ese trato”

Foto: Senado de la República

Luego de que fuera abucheado por los militantes del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña aseguró que continuará promoviendo la unidad, pero tomará distancia de la militancia ante los hechos realizados durante el Congreso Nacional.

Además, aseguró que los abucheos y gritos fueron “injustos” y que no merecía ese trato.

“Lamento mucho que el PT me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero si tomó distancia del PT; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco”, escribió el senador en redes sociales.