A 10 años de su reunión con El Chapo, Kate del Castillo recuerda la cancelación que sufrió: “Se me vino la gente encima”

A 10 años de su encuentro, Kate del Castillo habla de la cancelación que vivió tras su reunión con El Chapo. (CUARTOSCURO/REUTERS)

Casi una década ha pasado desde que Kate del Castillo se convirtió en protagonista de uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente del narcotráfico en México. El 2 de octubre de 2015, la actriz sostuvo una reunión privada con Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa y uno de los criminales más buscados del mundo.

Aquel encuentro, ocurrido en la sierra sinaloense bajo estrictas medidas de seguridad, también contó con la participación del actor estadounidense Sean Penn, quien más tarde publicaría una entrevista con Guzmán en la revista Rolling Stone.

Aunque la intención inicial de la cita era discutir la posibilidad de realizar una película sobre la vida del capo, el acercamiento fue interpretado por la opinión pública y las autoridades mexicanas como un gesto de colaboración o, al menos, de simpatía hacia el narcotraficante. La reunión desató una tormenta mediática que puso el foco sobre Del Castillo, quien desde entonces enfrentó procesos legales, cuestionamientos éticos y cancelación profesional.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, la actriz volvió a hablar de aquel episodio y de las consecuencias que le dejó, esto en medio de la promoción de su nueva película La más fan.

Sean Penn, El Chapo y Kate del Castillo. (Archivo Infobae)

La actriz reconoció que el encuentro con Joaquín Guzmán Loera no solo generó una fuerte polémica mediática, sino que también tuvo un impacto directo en su carrera, pues enfrentó rechazo social y dificultades para encontrar trabajo durante varios años. Del Castillo señaló que esta experiencia la llevó a sentirse identificada con el personaje que interpreta en la película La más fan.

“Yo cuando lo leí dije: ‘Es muy chistoso porque es la primera vez que me voy a enfrentar a un personaje que soy prácticamente yo y con el que me identifico tanto... Tenemos tantas similitudes, a mí también se me vino la gente encima, muchos años no trabajé; y es volver a salir y tener fans, que también yo no los entiendo y que necesitan empatía, ¿no?, ser empático con los demás y entenderlos".

En su más reciente conversación, la actriz aseguró que aprendió a mantener distancia de las críticas y de las agresiones virtuales, utilizando las redes sociales como una herramienta a su favor, sin permitir que se conviertan en un espacio de vulnerabilidad.

“La verdad no los escucho, no los leo. Yo uso las redes, las redes no me usan a mí”, afirmó.

¿Cómo fue su encuentro con El Chapo?

En las imágenes se ve a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; y a la actriz mexicana Kate del Castillo. (CUARTOSCURO)

El acercamiento entre Joaquín Guzmán Loera y Kate del Castillo comenzó en 2012, luego de que la actriz publicara un mensaje en sus redes sociales en el que lanzaba una dura crítica contra el gobierno mexicano.

En aquel tuit, Del Castillo aseguró que confiaba más en Guzmán Loera que en las autoridades del país, acusando a los gobiernos de esconder verdades y enriquecerse a costa del pueblo. Además, le sugirió que, si realmente tenía tanto poder, debería “traficar con el bien” y usar su influencia para apoyar a los más necesitados, promoviendo causas sociales en lugar de violencia.

“Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza. Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ansianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos. ¿Con quemar todos esos “puteros” donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros? Sin oferta no hay demanda. Anímese don, sería usted el héroe de héroes. Trafiquemos con amor, usted sabe cómo", se leía en su post.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar,.otro de los hijos de "El Chapo" junto a la actriz Kate del Castillo

El mensaje captó la atención de Guzmán Loera, quien, a través de sus abogados, estableció el primer contacto con la actriz. El narcotraficante expresó su interés en que Del Castillo fuera la encargada de producir una película sobre su vida, convencido de que ella podría contar su historia de manera diferente a la que difundían los medios y el gobierno.

Según testimonios recabados por Anabel Hernández, Guzmán envió a Del Castillo un teléfono celular de alta gama como vía de comunicación directa. El primer contacto telefónico entre ambos ocurrió en Guadalajara, y más adelante se organizó la reunión presencial en la sierra sinaloense.

Luego del encuentro, las autoridades mexicanas —a través de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— iniciaron una investigación para determinar si Del Castillo había recibido fondos del narcotraficante para financiar su marca de tequila o el proyecto cinematográfico, lo que podría constituir el delito de lavado de dinero.

Ante el riesgo de enfrentar cargos en México, Del Castillo optó por permanecer en Estados Unidos, y manifestó por medio de sus abogados que estaba dispuesta a declarar, pero únicamente en territorio estadounidense. La actriz denunció sentirse perseguida por el gobierno mexicano y aseguró que las acusaciones tenían un trasfondo político.

Aunque el gobierno cambió y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder la actriz pudo regresar a México, las secuelas de aquel episodio siguen presentes. Del Castillo ha señalado en diversas entrevistas que el estigma la ha acompañado durante años, limitando sus oportunidades profesionales y afectando su salud emocional.

Los regalos que le hizo a El Chapo

Libro que Kate del Castillo le regaló a El Chapo. (El Sótano)

La reunión entre Del Castillo y Guzmán Loera no solo fue polémica por la naturaleza del encuentro, sino también por los gestos simbólicos que la actriz tuvo con el narcotraficante.

Tal como reveló en la serie documental de Netflix, Cuando conocí al Chapo, Del Castillo acudió a la cita llevando consigo una botella de su tequila Honor y varios libros de poesía del escritor mexicano Jaime Sabines.

“Quise llevarle algo a El Chapo, le llevé una botella de mi tequila, como un regalo y darle las gracias por la confianza. Le llevé un libro de Sabines, no sé, tal vez quería sensibilizarlo de alguna manera”, relató la actriz en la serie documental.

La idea de la actriz, según explicó, era generar una conexión más humana con el capo, buscando quizás abrir una puerta a la reflexión o al diálogo desde otro lugar que no fuera únicamente el del negocio o la violencia.