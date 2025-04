Cinco frutas recomendadas para personas con diabetes que ayudan a regular el azúcar en sangre

Las frutas con alto contenido de fibra soluble ralentizan la absorción de azúcares, promoviendo niveles de glucosa más estables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se ingieren alimentos, el cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa, que pasa al torrente sanguíneo y permite que el páncreas produzca insulina, una hormona esencial que facilita la entrada de la glucosa en las células para ser utilizada como energía, sin embargo, en las personas con diabetes, este proceso no ocurre correctamente, pues el cuerpo puede no producir suficiente insulina o no la utiliza de manera efectiva, lo que provoca niveles elevados de azúcar en la sangre.

Medical News Today, una fuente especializada en medicina, explica que un factor clave para el manejo de la diabetes es la selección adecuada de la dieta, especialmente cuando se trata de una con alto contenido de carbohidratos. Para ello, recomienda evaluar el índice glucémico (IG), el cual es una clasificación que ordena los alimentos en una escala de 1 a 100, indicando la rapidez con la que puede elevar los niveles de azúcar en la sangre.

Según los datos consultados, algunas frutas son más recomendadas por su bajo IG y carga glucémica (CG), la cual es otro factor importante para evaluar cómo los alimentos afectan los niveles de azúcar en sangre, lo que las convierte en opciones seguras y beneficiosas para quienes padecen esta condición y desean enriquecer su dieta con opciones naturales dulces y nutritivas que no pongan en riesgo su salud.

Cuáles son las frutas recomendadas para los diabéticos

La manzana es una fuente importante de fibra soluble, especialmente pectina, la cual ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Entre un listado más amplio proporcionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), citado en Medical News Today, estas son algunas frutas que tienen un índice glucémico inferior a 55 y una carga glucémica menor a 10.

Las manzanas, según la Federación Española de Diabetes, son ricas en fibra, vitamina C y pectina, lo que contribuye a una dieta equilibrada para personas con diabetes. Además, la Universidad de Harvard subraya que esta fruta tiene el potencial de reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ayudar en el control del peso y mejorar la salud cardiovascular.

Aunado a sus propiedades, gracias a su bajo índice glucémico, ayudan a evitar picos bruscos de glucosa en sangre, sin embargo, los expertos recomiendan consumirlas con moderación, limitando su ingesta a una pieza al día, preferiblemente de la variedad verde.

Según el portal especializado Healthline, un estudio realizado en 2006, publicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica reveló que consumir media toronja fresca tres veces al día antes de las comidas puede disminuir significativamente tanto los niveles de insulina como la resistencia a esta. Además, se ha comprobado que consumir la fruta entera, en lugar de su jugo, mejora el control del azúcar en sangre y reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Entre sus múltiples propiedades, la pera posee un alto contenido de agua, lo que favorece la hidratación y da una sensación de saciedad con bajo aporte calórico.

Las peras también son una opción segura y beneficiosa para quienes buscan mantener niveles estables de glucosa. Según el Dr. Pawel Zawadzki, citado por el sitio web Canadian Insulin, el índice glucémico de una pera mediana es de 30, lo que la clasifica como un alimento de IG bajo.

Una pera pequeña contiene aproximadamente 7 gramos de fibra, lo que equivale al 20 % de la ingesta diaria recomendada que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y a mejorar la digestión. Además, son una fuente rica en vitamina C y antioxidantes, los cuales pueden prevenir complicaciones de salud asociadas con la diabetes, como enfermedades cardiovasculares.

Entre los beneficios adicionales de las peras se encuentran su capacidad para combatir la inflamación y actuar como un agente antihiperglucemiante, por lo que son una opción ideal para quienes buscan controlar su condición de manera natural.

El kiwi también se caracteriza por su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre. Según el Instituto Europeo de Nutrición y Salud, consumir una pieza de esta fruta al día no solo ayuda a regular la glucosa, sino que también combate el estrés oxidativo y la inflamación, beneficios que son especialmente importantes para prevenir complicaciones derivadas de la diabetes, como el daño a los tejidos y órganos causado por niveles elevados de glucosa.

El plátano contiene potasio en altas cantidades, un mineral esencial que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y la regulación de la presión arterial.

Aunque los plátanos contienen almidón y azúcar, también son ricos en fibra, lo que los convierte en una opción adecuada para personas con diabetes cuando se consumen con moderación. Según Healthline, un plátano mediano aporta 3 gramos de fibra, lo que contribuye a ralentizar la digestión y la absorción de carbohidratos, un efecto puede ayudar a reducir los picos de azúcar en sangre y mejorar el control general de la glucemia. Además, son una fuente importante de potasio, vitamina B6, vitamina C y antioxidantes beneficiosos para la salud en general.

Si bien estas frutas ofrecen múltiples beneficios para las personas con diabetes, es fundamental recordar que cada caso es único. Consultar a un profesional de la salud o a un nutricionista es esencial para diseñar un plan alimenticio que se adapte a las necesidades individuales y permita un manejo adecuado de la enfermedad.