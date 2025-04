Britney Spears es captada en Los Cabos comprando dulces y sorprende por extraño comportamiento en la playa

La estrella pop se encuentra disfrutando las playas de San José del Cabo (Instagram)

Britney Spears fue vista este sábado 19 de abril disfrutando de un paseo nocturno en la plaza pública Antonio Mijares, ubicada en el corazón de San José del Cabo, Baja California Sur.

Según han reportado diversos medios, la artista estadounidense, quien anunció su mudanza a México a finales de 2024, ha encontrado en Los Cabos un refugio para comenzar una nueva etapa lejos del constante acoso mediático que enfrentaba en Estados Unidos.

Durante su recorrido por la plaza, la icónica cantante conocida como la “Princesa del Pop”, lució un vestido rojo y botas negras, y estuvo acompañada por dos hombres de su equipo de seguridad. En un momento, al parecer compró dulces a un niño que se le acercó en el lugar.

Britney Spears pasea por la plaza Antonio Mijares en San José del Cabo, generando entusiasmo entre los fanáticos (Redes sociales)

La presencia de la cantante no pasó desapercibida, ya que varios fanáticos la reconocieron y se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos.

Aunque inicialmente accedió a las solicitudes, la creciente multitud la llevó a retirarse del lugar para evitar mayores aglomeraciones. Según consignaron medios locales, Spears mantuvo una actitud relajada y cercana durante su interacción con el público.

Un destino recurrente que ahora podría ser su hogar

La relación de Britney Spears con Los Cabos no es nueva. La cantante de Baby One More Time había visitado este destino turístico en varias ocasiones previas para disfrutar de vacaciones y fechas especiales.

Sin embargo, en diciembre de 2024, presuntamente tomó la decisión de mudarse de manera definitiva a Cabo San Lucas, dejando atrás su residencia en Los Ángeles, California.

La cantante fue vista en compañía de dos hombres, parte de su equipo de seguridad (Redes sociales)

Esta decisión habría estado motivada, en parte, por los incendios que afectaron la región californiana y por el constante acoso de los paparazzi, quienes la seguían incluso en sus actividades cotidianas.

El paseo nocturno de Britney Spears por la plaza Antonio Mijares no sólo atrajo la atención de quienes se encontraban en el lugar, sino que también generó un gran revuelo en redes sociales.

Usuarios compartieron fotografías de la cantante, quien incluso fue captada comprando dulces mexicanos a vendedores ambulantes. En las imágenes difundidas, se le ve posando para la cámara con una blusa amarilla durante el día y con su vestido rojo por la noche.

Spears luce un vestido rojo y botas negras en un paseo nocturno que atrajo atención mediática y en redes sociales (Redes sociales)

La reacción en redes sociales fue variada. Mientras algunos usuarios dieron la bienvenida a Spears a su nuevo hogar, otros pidieron respetar su privacidad y permitirle disfrutar de la tranquilidad que parece haber encontrado en Los Cabos.

La extraña actitude Britney Spears en playas mexicanas

Sin embargo, un video compartido por la artista este domingo 20 de abril, donde se le ve en la playa del destino turístico mexicano, ha generado duros comentarios por el supuesto comportamiento errático de la intérprete de Toxic, quien aparece bailando de manera sugestiva postrada en la arena de la playa, vestida con un bikini rosa y sombrero blanco.

La cantante disfruta de las playas de Baja California Sur

“Se ve muy rara, qué estará pasando”, “Otra vez con sus locuras”, “Qué falta le hace la supervisión médica de un adulto”, “Que alguien piense en su salud mental”, “Me da miedo esa mirada perdida de Britney”, son algunos comentarios de los usuarios en redes.

Tras las primeras reacciones, la cantante eliminó dicho video, con el que había deseado una “Happy Easter” (Felices Pascuas) a sus seguidores.