SAT 2025: cuáles son los tipos de régimen fiscal y en cuál entrarías según tu tipo de empleo?

Régimen General de Ley : Aplica a la mayoría de las empresas constituidas legalmente, está diseñado para abarcar a las organizaciones que operan con fines de lucro y que no cumplen con los requisitos específicos para acogerse a otros regímenes fiscales.

Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos: Incluye asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, entre otros, que no persiguen fines de lucro. Reconoce la naturaleza particular de las entidades que operan con objetivos sociales, culturales, educativos o políticos.