¿Presunta pareja de Daniel Bisogno puede reclamar herencia? La IA responde

A casi dos meses de su fallecimiento, el presentador Daniel Bisogno continúa en el centro de la polémica debido al tema de su herencia y la falta de testamento tras su muerte ocurrida el pasado 20 de febrero.

En fecha reciente el hermano del actor, Alex Bisogno, ha hecho revelaciones que han encendido el debate en redes sociales, informó que desconoce dónde se encuentran las cenizas de “el muñeco”, además de que vive tensiones con la exesposa del actor Cristina Riva Palacio, madre de su hija, Michaela.

Además, en un comunicado, Alejandro confirmó la falta de un testamento por parte de Daniel, a lo que Pati Chapoy explicó en el programa Ventaneando que la única heredera será Michaela.

¿Supuesto novio de Daniel Bisogno podría reclamar herencia?

Ante esta discusión, público ha generado la duda si Charly Moreno, quien presuntamente era pareja de Daniel podría tener derecho a alguna parte de la herencia, por lo que la inteligencia artificial aclaró esta duda con la siguiente respuesta.

“En México, específicamente en la Ciudad de México, los derechos de herencia para una pareja en concubinato están regulados por el Código Civil. Para que el novio de Daniel Bisogno, presumiendo que vivieron en concubinato, pueda reclamar parte de la herencia, se deben cumplir ciertos requisitos legales:

“Definición de concubinato: Según el Código Civil de la Ciudad de México, el concubinato se reconoce cuando dos personas, sin estar casadas, viven juntas de manera estable y permanente, con una relación similar a la del matrimonio, por al menos dos años consecutivos o si tienen un hijo en común (Art. 291 Bis). Si la relación con el ‘novio pachuqueño’ duró más de dos años y pueden demostrarse convivencia y estabilidad (por ejemplo, con testigos, documentos o pruebas de domicilio compartido), podría calificarse como concubinato.

“Derechos hereditarios: En caso de fallecimiento sin testamento (sucesión intestada), el concubino o la concubina tiene derechos hereditarios similares a los del cónyuge, pero solo si no hay cónyuge legal ni hijos. Si Daniel Bisogno dejó hijos (como se sabe que tiene una hija, Michaela), estos tienen prioridad en la herencia. El concubino podría reclamar derechos solo si no hay herederos forzosos (hijos, padres o cónyuge) o si el concubinato se formalizó legalmente de alguna manera. En presencia de hijos, el concubino no tiene derecho a la herencia intestada, salvo que exista un testamento que lo incluya.

“Testamento: Si Daniel Bisogno dejó un testamento, este determinaría quiénes son los beneficiarios. Según reportes, Bisogno expresó en entrevistas que su hija Michaela sería la principal beneficiaria, y también mencionó a sus padres. Sin información pública que confirme un testamento a favor de su pareja, sería difícil que el novio reclamara algo, a menos que pueda probar que fue incluido explícitamente.

“Pruebas y proceso legal: Para pelear una herencia, el novio tendría que demostrar legalmente la relación de concubinato ante un juez, presentando evidencia como recibos conjuntos, contratos, mensajes, fotos o testimonios que acrediten la convivencia por más de dos años. Este proceso puede ser complejo y prolongado, especialmente si hay otros herederos disputando, como la hija de Bisogno o su exesposa en representación de la menor.

“Contexto específico: No hay información pública concluyente que confirme que Daniel Bisogno y su pareja vivieran en concubinato formalmente reconocido o que la relación cumpliera con los criterios legales. Además, reportes sugieren que Bisogno tomó medidas para asegurar el futuro de su hija, lo que podría limitar cualquier reclamación de terceros.

“Conclusión: Legalmente, el novio podría intentar reclamar la herencia si logra probar un concubinato de más de dos años en la Ciudad de México, pero sus posibilidades son bajas si hay herederos forzosos como la hija de Bisogno, quien tiene prioridad. Sin un testamento que lo beneficie, sería un proceso judicial difícil y probablemente infructuoso. Recomendaría consultar a un abogado especializado en derecho familiar y sucesorio en México para evaluar el caso con pruebas específicas”.

