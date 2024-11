Esto piensa Daniel Bisogno de la muerte; vive con miedo de que llegue el fin de sus días | VIDEO

Así se despidió Daniel Bisogno de su hija cuando pensó que iba a morir. Crédito: Paty Chapoy, Youtube

La salud del conductor Daniel Bisogno ha encendido las alarmas en el medio del espectáculo por sus reiteradas hospitalizaciones en los meses recientes, que incluyen permanecer en terapia intensiva en más de una ocasión.

Tras dos meses de ausentarse en el programa “Venteneando”, el presentador estará de vuelta este lunes en la emisión junto a sus compañeros y amigos: Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta.

Durante este tiempo los televidentes han estado al pendiente del estado de salud del “muñe”, a quien le han echado porras para darle ánimos en esta nueva etapa de su vida, ahora con un trasplante de hígado.

Daniel Bisogno "El Muñeco" hace su retorno a "Ventaneando" después de una larga ausencia por salud

Daniel Bisogno confiesa el martirio que vivió en su salud

A pesar de que en varias ocasiones el también actor ha sido víctima de las noticias falsas que lo han declarado como fallecido, los integrantes de la televisora de Azteca lo han defendido y han condenado tales afirmaciones.

Bisogno ha llegado a declarar que sí le ha tenido miedo a la muerte desde siempre, pero ahora con tantos problemas de salud, esta fobia ha incrementado.

Durante una entrevista que le hizo Yordi para su canal de YouTube le comentó que estaba aterrado cuando empezaron los signos de un problema en salud como un derrame interior; no sabía exactamente qué le pasaba.

“Sabía que había algo fuerte y complicado”, dijo en noviembre del 2023, cuando ya se estaba despidiendo de su hija Michaela por la incertidumbre en su salud.

Relató en un momento en el hospital cuando se empezó a ahogar y los doctores le dijeron que luchara por su hija, pues sentía una desesperación insoportable, comentó.

“He llorado tanto, que me he quedado sin lágrimas del momento tan intenso y fuerte; había perdido cuatro litros, de los ocho de sangre, estaba inundado el estómago de sangre, no podían ver las heridas, tuvieron que intubar para aislar el estómago de la sangre y poder trabajar.

“Tuvieron que ligar el esófago, revisar qué es lo que pasa, con una herida en el esófago que pegaron con un Kola-loka médico. Logran desentubarme, adormilado pensaba en mi hija”.

El conductor fue internado por una bacteria Crédito: TV Azteca

Daniel Bisogno comenta el miedo a la muerte que tiene

En esta plática, Bisogno tocó el tema de la muerte, a la cual le tiene miedo todos los días, pero no pierde la esperanza de vivir.

“No sabía si lo iba a lograr, uno nunca sabe cómo está la situación porque así es la vida de sorpresiva, me ha tocado ver gente que se va. Recuerdo muchas voces, ver a mi hija en mis sueños, yo no vi una luz al final”,

“Me metí a tomar terapia y estoy tratando de sacar esto porque ahora mi miedo a la muerte es mayor, de por sí, siempre… no hay un día que no pensara en la muerte de una forma o de otra forma”, señaló.

El programa Ventaneando transmitió un video in´dedito que fue grabado por el propio Daniel Bisogno Crédito: Ventaneando