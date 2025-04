Tras aparición de mujer desnuda, Gobernador de SLP ofrece recorrido en Palacio de Gobierno: “Vamos a bendecir”

El video se volvió viral en redes sociales. Crédito: X/@hdemauleon

Luego de que un grupo de manifestantes captara en video la presunta silueta de una mujer desnuda en uno de los balcones del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó un recorrido “paranormal” para mostrar a los medios la sala en la que ocurrió el avistamiento.

Durante el tour, el gobernador comentó que se trata de un salón que no se ocupa dentro del Palacio de Gobierno, por lo que no hay muebles.

“El lugar estuvo cerrado, nunca se abre este lugar porque como ven es un lugar que está abandonado, no hay muebles (…) Es un lugar que no se ocupa, entonces es uno de los temas sin explicación porque esta puerta que va al auditorio está siempre sellada con llave“, comentó frente a los reporteros.

Además, detalló que en las cámaras de seguridad no se tuvo conocimiento de que alguna persona ingresara o saliera a la hora del avistamiento de la presunta mujer desnuda.

“Dije bueno pues no sé si sea una novia del secretario o del subsecretario, pero cuando vimos que es el polo opuesto al lugar, dijimos no pues descartado”, comentó.

Gallardo Cardona también aseguró que durante la revisión de las cámaras no se pudo identificar el rostro de la presunta mujer, quien según sus investigaciones portaba una bata blanca de “años anteriores”.

“En las imágenes, ya en los acercamientos, es una túnica blanca pegada que trae como vieja, no sé, de años anteriores, y la cara totalmente distorsionada, por más que tratamos de que le metemos el zoom no podemos dar con el rostro, no hay manera de dar con el rostro".

(Facebook/Ricardo Gallardo Cardona)

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que van a bendecir y “exorcizar” el lugar para evitar que vuelvan a ocurrir avistamientos como este: “Vamos a bendecir, no sé si sea parte de la maldita herencia que se quedó aquí. La neta no pueden decir que no, está muy raro”.

Observan a presunta mujer desnuda en Palacio de Gobierno

Cabe recordar que el pasado martes circuló en redes sociales un video en el que se muestra a una mujer presuntamente desnuda asomarse de manera breve en un balcón, lo que generó gran polémica.

El hecho ocurrió mientras al exterior del Palacio de Gobierno se realizaba una manifestación por parte de docentes pertenecientes a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales que, aseguran, se les adeudan desde hace meses.

La mujer fue captada desde afuera caminando desnuda en el recinto de Gobierno del Estado. Crédito: X/@hdemauleon

Luego de que el gobernador asegurara que el avistamiento era una situación incomprensible debido a que el salón no está ocupado, invitó a la prensa para conocer el lugar.

“Toda la Oficialía Mayor se encontraba trabajando, pero en realidad dicho salón estaba solo. Es un salón solo, es un pasillo que efectivamente... ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota, la Emperatriz que vino a pedirle perdón de Maximiliano, y este, la verdad es que estamos sorprendidos”, comentó.

Ante los hechos, el gobernador detalló que no hay explicación para el avistamiento de la presunta mujer desnuda, ya que el salón no se ocupa por ninguno de los funcionarios dentro del Palacio de Gobierno.