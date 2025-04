Luis R. Conriquez seguirá trabajando con pasión, pero anuncia cambio significativo en sus letras

El cantante del Regional Mexicano confirmó los cambios que habrá en su música. (Foto: Instagram / @luisrconriquezoficial)

Luis R. Conriquez reaccionó a través de un comunicado a los hechos ocurridos la noche del 11 de abril durante su presentación en el Palenque de Texcoco.

Cabe recordar que el cantante del regional mexicano era uno de los artistas más esperados de la Feria del Caballo de Texcoco 2025, pero al acatar la orden de las autoridades, la situación se tornó violenta por parte del público.

Además de lamentar profundamente lo ocurrido durante su concierto tras apegarse a las nuevas normas del gobierno, confirmó que las letras de sus canciones tendrán un cambio significativo sin perder su pasión por la música.

“Esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público”, se lee en el comunicado.

Y agrega: “Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”.

(Instagram / Captura de pantalla)

Por otra parte, expresó que lo ocurrido también puso en riesgo su seguridad, la de su equipo y la del mismo público, pues muchos bajaron hasta el escenario a destrozar los instrumentos que se quedaron en el lugar.

Finalmente, agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo incondicional pese a las adversidades en su trayectoria.

Qué pasó en el Palenque de Texcoco durante la presentación de Luis R. Conriquez

Tal y como lo había anunciado horas antes en su cuenta personal de Instagram, el cantante subió al escenario del Palenque de Texcoco y recordó que sería el primer evento en el que no interpretaría corridos, pues así lo han determinado las autoridades.

“Es la primera vez que estoy en un palenque sin cantar corridos, así que nos acomodamos o nos enfiestramos o a ver qué hacemos. Ni modo vamos a ponernos románticos”, expresó.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

Debido a que el intérprete decidió respetar la normas, personas comenzaron a gritar “¡Corridos, corridos!“, pero al no obtener la respuesta que esperaban, comenzaron a lanzar cerveza y objetos al escenario, lo que ocasionó que Luis R. Conriquez abandonara el lugar sin poder recoger sus instrumentos de trabajo.

En diversas redes sociales, principalmente en TikTok y X, circulan diversos videos en los que se observa a distintas personas intercambiar empujones y jaloneos.