Día Mundial del Parkinson: cinco mitos y realidades sobre este padecimiento

El Día Mundial del Parkinsn es un espacio para conmemorar y reflexionar sobre los alcances de la medicina para contrarrestar este padecimiento. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada 11 de abril, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Parkinson, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta jornada tiene como objetivo no solo informar sobre los síntomas y tratamientos disponibles, sino también combatir los mitos que rodean al Parkinson, una condición que no solo afecta el movimiento, sino que también tiene un impacto significativo en otros aspectos de la salud.

El Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva que afecta principalmente al sistema nervioso central. En el cerebro, las neuronas de la sustancia negra, responsables de producir dopamina, comienzan a deteriorarse y morir.

La dopamina es un neurotransmisor esencial para coordinar los movimientos del cuerpo, y su disminución provoca síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y dificultad para mantener el equilibrio. Sin embargo, como se detalla en diversas investigaciones, los efectos del Parkinson no se limitan únicamente a los síntomas motores.

Enfermedad de Parkinson salud mental (Freepik)

Mito 1: El Parkinson solo afecta el movimiento

Una de las creencias más comunes es que el Parkinson se manifiesta exclusivamente a través de problemas motores. Sin embargo, según la información consultada por este medio, esta enfermedad también afecta funciones no motoras, como el estado de ánimo, el sueño y la cognición. Entre los síntomas no motores más frecuentes se encuentran la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, el estreñimiento, la pérdida del olfato y, en etapas avanzadas, problemas cognitivos.

De acuerdo con la Parkinson’s Foundation y estudios clínicos, estos síntomas no motores pueden aparecer incluso años antes de que se manifiesten los problemas de movimiento. Esto subraya la importancia de un diagnóstico temprano y un enfoque integral en el tratamiento de la enfermedad.

Mito 2: Solo las personas mayores padecen Parkinson

Aunque el riesgo de desarrollar Parkinson aumenta con la edad, no es exclusivo de las personas mayores. Según lo publicado, entre el 10% y el 20% de los pacientes son diagnosticados antes de los 50 años, un fenómeno conocido como Parkinson de inicio temprano.

Investigaciones publicadas en el Movement Disorders Journal han identificado diferencias genéticas y de progresión en estos casos. Por ejemplo, mutaciones en genes como PINK1, PARK2 o LRRK2 están asociadas con el Parkinson de inicio temprano. Estos hallazgos destacan la importancia de la genética en ciertos casos, aunque la mayoría de los diagnósticos no tienen un componente hereditario claro.

Esta enfermedad podría causar distintos efectos sobre la salud. (Shutterstock)

Mito 3: El Parkinson se puede curar

Actualmente, no existe una cura para el Parkinson, pero los tratamientos disponibles pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Medicamentos como la levodopa/carbidopa y los agonistas dopaminérgicos son fundamentales para controlar los síntomas motores. Además, opciones como la estimulación cerebral profunda (DBS) y las terapias físicas y ocupacionales ofrecen alternativas para manejar la enfermedad de manera más efectiva.

Estudios clínicos han demostrado que la levodopa sigue siendo el tratamiento más eficaz para los síntomas motores, aunque no detiene la progresión de la enfermedad. Esto resalta la necesidad de continuar investigando para desarrollar terapias que puedan abordar las causas subyacentes del Parkinson.

Mito 4: La cafeína causa Parkinson

Contrario a lo que algunos creen, el consumo de cafeína no solo no causa Parkinson, sino que podría tener un efecto protector. Según investigaciones realizadas por la Harvard School of Public Health, el consumo moderado de cafeína podría estar asociado con un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Estos estudios sugieren que la cafeína podría tener propiedades neuroprotectoras, aunque se necesitan más investigaciones para comprender completamente este vínculo. Este hallazgo es un ejemplo de cómo ciertos hábitos de vida pueden influir en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Aunque los movimientos musculares son los más comunes, no son el único síntoma de esta enfermedad. Foto: (iStock)

Mito 5: El Parkinson siempre es hereditario

Aunque existen casos en los que el Parkinson tiene un componente genético, la mayoría de los diagnósticos son esporádicos, sin un historial familiar claro. Según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, solo entre el 10% y el 15% de los pacientes tienen antecedentes familiares o una mutación genética conocida.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, el Parkinson no se transmite de generación en generación. Sin embargo, los avances en la investigación genética están ayudando a identificar factores de riesgo y posibles dianas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad.

El Día Mundial del Parkinson: una fecha para crear conciencia

El Día Mundial del Parkinson, celebrado cada 11 de abril, tiene como propósito principal sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y apoyar a quienes la padecen, así como a sus cuidadores y familias. Esta fecha fue elegida en honor al natalicio de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817 en su ensayo An Essay on the Shaking Palsy.

El símbolo internacional del Parkinson es el tulipán rojo, adoptado en 2005. Este diseño, creado por una persona con Parkinson, representa la esperanza de encontrar una cura y la resiliencia de quienes enfrentan esta enfermedad.

El tulipán rojo es el símbolo internacional que identifica a esta enfermedad. Foto: (iStock)

Durante esta jornada, se llevan a cabo diversas actividades en todo el mundo, como charlas médicas, talleres informativos, caminatas solidarias y campañas en redes sociales con etiquetas como #DíaMundialDelParkinson y #WorldParkinsonsDay. Además, edificios emblemáticos se iluminan para visibilizar la lucha contra esta enfermedad y reducir el estigma asociado a ella.

El Parkinson es una enfermedad compleja que va más allá de los temblores y la rigidez muscular. Combatir los mitos y desinformación en torno a esta condición es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y fomentar la investigación científica que permita avanzar hacia mejores tratamientos o, en el futuro, una cura definitiva.