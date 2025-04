Susana Zabaleta vio a su ex novio a escondidas de Ricardo Pérez: “Se va a enojar”

La diferencia de edades no es un impedimento para Susana Zabaleta y Ricardo Pérez (Foto: Instagram)

Susana Zabaleta, reconocida actriz y cantante mexicana, ha generado gran interés mediático tras asistir a una función del musical El Rey León en la Ciudad de México, donde su ex pareja, Jorge Roberto Pisano, interpreta al icónico personaje de Mufasa.

La artista llegó al teatro pocos minutos antes de que comenzara la obra, lo que desató especulaciones sobre un posible encuentro con Pisano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Zabaleta sobre su relación actual con su ex pareja y cómo su actual novio, Ricardo Pérez, podría reaccionar ante esta situación.

Durante el intermedio de la función, Zabaleta fue abordada por el medio TVNotas, donde expresó su emoción al ver a Pisano en el escenario. La actriz destacó que, aunque su relación amorosa terminó hace tiempo, sigue guardándole un profundo cariño y admiración.

“La obra es maravillosa. Ver a Pisano ahí arriba es una gran emoción. Lloré desde que lo vi salir. Me avisó cuando fue seleccionado para este papel. Somos grandes amigos. Lo amo. Estuve muchos años con él. Verlo ahorita es como: ‘Lo hicimos bien’”, confesó Zabaleta, dejando en claro que su vínculo con Pisano trasciende el ámbito romántico.

Susana Zabaleta asiste al musical El Rey León para ver a su ex pareja, Jorge Roberto Pisano, como Mufasa (Instagram)

Una relación marcada por el respeto y el legado familiar

Zabaleta también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la influencia que Pisano tuvo en la vida de su hijo, Matías, a quien considera parte del legado que ambos construyeron durante su tiempo juntos.

La actriz expresó: “Nos tenemos muchísimo amor y respeto por todo lo que vivimos. Fue increíble. Él siempre estuvo con Matías, mi hijo, y es un gran hombre gracias a Pisano”.

Estas palabras reflejan la importancia que la actriz otorga a las experiencias compartidas con su ex pareja, así como el impacto positivo que estas tuvieron en su vida familiar.

Sin embargo, Zabaleta no evitó abordar un tema más delicado: la reacción de su actual pareja, Ricardo Pérez, ante su asistencia a la obra protagonizada por Pisano.

La actriz mexicana destaca el vínculo de amistad y admiración que mantiene con su ex pareja Jorge Roberto Pisano (Instagram)

La actriz admitió que Pérez no estaba al tanto de su visita al teatro y que, de enterarse, podría molestarse. “Se va a enojar, pero pues ni modo. Pisano es parte de mi pasado, y lo que pasó entre nosotros tiene que ver con la historia”, afirmó Zabaleta, mostrando una postura honesta y madura frente a la situación.

Reflexiones sobre el amor a los 60 años

Además de sus declaraciones sobre Pisano, Zabaleta compartió en el Somos Aliadas Podcast, conducido por Paola Rojas, sus reflexiones sobre el amor y las relaciones a los 60 años.

La actriz describió cómo su relación con Ricardo Pérez le ha permitido valorar el trabajo y el aprendizaje que ha acumulado a lo largo de los años en el ámbito amoroso. “Así veo ahora a mi amor, volteo y digo: ‘Híjole, no maches, qué bien le he trabajado yo al amor, cómo lo he venerado a Ricardo’”, expresó Zabaleta, según lo publicado en el podcast.

Admite que su actual pareja, Ricardo Pérez, podría molestarse al no saber de su visita al teatro (Ricardo Pérez)

La actriz también destacó la importancia de aceptar tanto los momentos buenos como los difíciles dentro de una relación. En sus palabras, venerar el amor implica reconocer las dificultades y los conflictos como parte del proceso de crecimiento conjunto.

“Venerar el amor es decir: ‘Hijo, si llegué a odiarte, wey, si me hiciste mierda mi vida a veces y a veces yo te la hice, pero cómo la pasamos bien, cómo estuvo increíble tener estos hijos’”, reflexionó Zabaleta, dejando entrever una visión madura y realista sobre las relaciones de pareja.