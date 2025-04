Sheinbaum insiste, el Plan México es la opción frente al anuncio de nuevos aranceles por parte de EEUU: “No somos negativos”

Sheinbaum insiste, el Plan México es la opción frente al anuncio de nuevos aranceles por parte de EEUU (REUTERS/Henry Romero | Archivo)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el Plan México será la estrategia que hará frente a la crisis que pueda provocar el anuncio de los aranceles recíprocos por el gobierno de Estados Unidos que está previsto para este miércoles 2 de abril.

Ante un posible impacto negativo que pueda tener esta medida unilateral por el gobierno de Estados Unidos, la mandataria dijo que esperarían a la declaración de su homólogo estadounidense, pero ante cualquier circunstancia está su estrategia del fortalecimiento de la economía.

“Vamos a ver cuál es el anuncio que da, nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias: el Plan México, y ahora lo vamos a fortalecer más. No somos negativos”, comentó en la conferencia de prensa de este miércoles previo al anuncio de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington, DC, EEUU, el 24 de marzo de 2025. REUTERS/Carlos Barria

En este sentido, la presidenta mexicana se negó a adelantar cuáles serán las medidas que tome su gobierno contra Estados Unidos, aunque descartó que se trata de un asunto de imposición de aranceles en respuesta a la imposición de gravámenes; pero pese a la cautela que ha demostrado su administración tiene identificada una respuesta arancelaria.

“Es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tu me pones tarifas yo te pongo tarifas o aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana entre otras de la industria automotriz (...). Por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos que ya tenemos algunos, (sino) es un programa integral del fortalecimiento a la economía nacional”, precisó.

Información en desarrollo...