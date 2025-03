Dejan restos humanos frente a Plaza Forum Culiacán; víctima sería “Koki Cázares”, operador de Los Chapitos

Los restos fueron abandonados frente a una de las plazas más concurridas de Culiacán. (Captura de pantalla)

Restos humanos fueron localizados la noche del lunes 24 de marzo frente al centro comercial Plaza Forum Culiacán, en el desarrollo urbano Tres Ríos, una de las zonas de mayor actividad comercial y residencial de la capital sinaloense. De forma extraoficial se señala que la víctima sería un sujeto apodado “Koki Cázares”, uno de los principales operadores de Los Chapitos, grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Imágenes compartidas en redes sociales dejaron ver la brutal escena: una cabeza humana, las manos y pies de la víctima fueron dejados sobre la banqueta del bulevar Diego Valadés Ríos, también conocido como Malecón Nuevo, justo frente al estacionamiento de la plaza.

A un costado de los restos fue localizada una cartulina blanca que fue fijada al piso con una piedra; en el mensaje se acusaba a la víctima y a otros sujetos de ser “mataniños”, además, estaba firmado por La Mayiza.

El hallazgo de los restos humanos fue reportado alrededor de las 22:00 horas. Las extremidades fueron abandonadas a tan solo unos metros de donde regularmente se encuentra estacionado el camión C2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, utilizado como base de operaciones móvil. Esta unidad opera en una zona estratégica por su cercanía con centros comerciales, bancos, cafés, oficinas privadas y desarrollos habitacionales de nivel medio-alto.

Ciudadano denuncia presencia de restos humanos en Forum Culiacán, pero las autoridades muestran nulo interés. (X/@JLMNoticias)

Tras la denuncia, elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar, delimitaron el área y cerraron la circulación vehicular en el tramo poniente-oriente del bulevar. El sitio permaneció resguardado mientras personal forense de la Fiscalía estatal realizaba el levantamiento de los restos. Posteriormente, los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Minutos después del hallazgo, comenzaron a circular en plataformas digitales fotografías del sitio del crimen y un video de extrema violencia en el que se observa a un hombre sobre el piso, mientras otro lo decapita con un hacha.

Otro video compartido en redes también muestra el momento en el que un ciudadano, que iba a bordo de su vehículo, reportó a unos policías que había una cabeza humana tirada frente a la plaza, pero los agentes no hacen nada, lo que causa enojo en el ciudadano, quien dice: “Otro más, o sea, me quedo asombrado cómo es que no hacen nada, pero bueno, a veces cómo me gustaría que agarraran a un diputado... estoy encabronado, indignado”.

¿Qué se sabe de “Koki Cázares”?

El apodo “Koki Cázares”, o “Koky Cázares”, ha sido vinculado a una dinastía del Cártel de Sinaloa con nexos en la estructura de Los Chapitos. De acuerdo con fuentes locales, sería originario del municipio de Badiraguato, y parte de una familia con amplia trayectoria dentro del crimen organizado en la entidad.

Se presume que era hijo de Jorge Cázares, alias “El Güero”, y hermano de Abel Cázares Elenes, asesinado el 3 de agosto de 2023 en Culiacán. Su identidad no ha sido oficialmente confirmada, pero un corrido titulado “El Compa Koki”, interpretado por Los Nuevos Rebeldes, se refuerza esta versión.

Abel Cázares Elenes y Dámaso López Serrano (Especial)

En la canción, se afirma: “Llevo el nombre de mi padre / Koki me dice la gente”.Esto sugiere que el nombre real del ejecutado sería también Jorge Cázares Elenes.

El corrido describe a Koki como un hombre tranquilo, leal a su familia, agradecido con Dios y orgulloso de sus raíces en El Hormiguero, un rancho de Badiraguato.

El hermano del presunto ejecutado, Abel Cázares Elenes, fue mencionado en el expediente 17CR00203 de la Corte del Distrito Central de California, donde enfrentaba acusaciones por delitos relacionados con armas de fuego y drogas. Su muerte en 2023 provocó conmoción entre círculos vinculados al narcotráfico en Sinaloa.

Los Cázares Elenes forman parte de una red familiar ligada al brazo financiero del Cártel de Sinaloa, encabezado por los Cázares Salazar. Dentro de esta estructura destacan Blanca Margarita Cázares Salazar, alias “La Emperatriz”, y Víctor Emilio Cázares Salazar, alias “El Emperador Imperial”.

Otro lazo importante es con Édgar Cázares, primo de Abel, quien en 2020 se casó con Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La boda se celebró en la catedral de Culiacán y el festejo tuvo lugar en un salón del fraccionamiento Álamo Grande, con la participación de artistas como Calibre 50 y Julión Álvarez.

Una fotografía de Alejandrina Guzmán , su esposo Édgar Cázares y un invitado (Foto: Twitter /@just_some_d00d)

Además, se presume que la una de las hermanas, identificada como Berenice Cázares, sería pareja sentimental de Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, exlíder de sicarios y figura clave durante el auge de la facción de Los Dámaso.

El tema musical “El Compa Koki” retrata al personaje como un hombre que honra a su familia y evita la violencia, aunque su destino fue precisamente un acto de violencia extrema.

“A Dios le ofrezco las gracias / por escucharlo hoy en vida / ya muerto no tiene caso / así es como yo quería” / “Cazares por apellido / del rancho del Hormiguero / arriba Badiraguato / y a mi padre que lo quiero” /“El mero ocho de abril / festejo mi aniversario / y el 31 de agosto / también cumple años mi hermano”.