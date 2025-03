Ella es la periodista que ocupó el lugar de Lolita Ayala tras ser despedida de Televisa: “Buscaron caras jóvenes, no bonitas” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El panorama de los medios de comunicación en México experimentó un cambio significativo en el año 2016 con el anuncio de la salida de Lolita Ayala de los noticieros vespertinos de Televisa, después de 29 años de presencia ininterrumpida en la pantalla.

Aunque dicho cambio casi cumplirá una década de haber ocurrido, una reciente confesión de la periodista ha traído de nueva cuenta el tema a debate social en redes sociales, pues la gran amiga de La Dama del Buen Decir confesó que nunca pudo entender la estrategia de la televisora de San Ángel de colocar ‘una cara más joven, no más bonita’ de lo que ella ya representaba.

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitaran es que había caras más jóvenes, jóvenes, no bonitas, jóvenes”, expresó Lolita Ayala en el podcast Sensibles & Chingonas.

Tras décadas al frente del popular espacio informativo, la televisora de San Ángel decidió que su tiempo al aire había terminado al igual que en el caso de Joaquín López-Dóriga Crédito: YouTube/Sensibles y Chingonas

“No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que ser una cara vieja? No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo que hace lo que quiere y que no no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, agregó la periodista en retiro.

Esta decisión forma parte de una estrategia de renovación de imagen y rostros en la televisora, que busca refrescar su oferta informativa. La periodista, quien se convirtió en un ícono del periodismo televisivo en el país, cedió su espacio a Karla Iberia Sánchez, mientras que otros cambios incluyeron la llegada de Denise Maerker al horario nocturno, en sustitución de Joaquín López-Dóriga.

¿Quién es Karla Iberia Sánchez, la periodista que Televisa colocó en el noticiero de Lolita Ayala?

Karla Iberia Sánchez nació el 26 de junio de 1970 en Ciudad de México, siendo hija de un radiólogo originario de Tamaulipas, y de una agricultora de Sinaloa. Estudio la preparatoria en el CCH Naucalpan, y posteriormente, realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es una destacada periodista mexicana con una trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación. Reconocida por su habilidad para abordar temas sociales, científicos y de interés público, ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes en el periodismo nacional.

Comenzó su carrera en el periodismo como reportera en Televisa, donde desde entonces ha cubierto temas como desastres naturales, conflictos sociales y crisis humanitarias, tanto en México como en el extranjero. Sánchez ganó notoriedad por su trabajo en la elaboración de reportajes especiales y su estilo de cobertura profunda y analítica.

¿Quién es Karla Iberia Sánchez, la periodista que Televisa colocó en el noticiero de Lolita Ayala? (X/@karlaiberia)

Entre sus logros, ha sido galardonada con reconocimientos nacionales e internacionales por su labor periodística. Uno de sus proyectos más destacados es la serie “México sin Filtro”, en la que abordó problemáticas sociales en formato documental.

Ha participado en programas y espacios informativos como Noticieros Televisa, siendo parte de emisiones como En Punto con Denise Maerker, en su rol de reportera y colaboradora especial. Asimismo, conduce el segmento “Ciencia y Salud” en este noticiero, trayendo temas de impacto social vinculados al bienestar y avances científicos. Su compromiso con el periodismo riguroso y ético la mantiene como referente en los medios mexicanos.