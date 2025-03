Crista Montes revela a Adrián Marcelo que sus hijas, Beba y Gala Montes, “juntas me golpearon”

Crista Montes relata un episodio traumático en su relación con sus hijas Gala y Beba Montes en entrevista pública (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

En una reciente entrevista con el conductor Adrián Marcelo, Crista Montes, madre de las actrices Gala Montes y Beba Montes, compartió un impactante relato sobre un episodio de violencia familiar que, según ella, marcó un antes y un después en su relación con sus hijas.

Durante su participación en el podcast Un porro con Adrián Marcelo, Crista reveló detalles que han generado controversia y debate entre los internautas, quienes han reaccionado con sorpresa y escepticismo ante sus declaraciones.

De acuerdo con lo narrado por Crista Montes, el incidente que provocó el distanciamiento con sus hijas fue mucho más grave de lo que se había informado previamente.

Según explicó, el conflicto no sólo incluyó una discusión verbal, sino que escaló hasta convertirse en una agresión física en la que, asegura, ambas jóvenes la golpearon.

Este testimonio contradice versiones anteriores que atribuían el distanciamiento a desacuerdos económicos y a una supuesta disputa por el manejo del dinero de Gala Montes, quien ha destacado como actriz en la industria del entretenimiento.

La madre de Gala Montes afirma que el conflicto con sus hijas escaló a una agresión física en casa (Recorte)

Un conflicto que comenzó con un plato de cereal

Crista Montes relató que el altercado inició de manera aparentemente trivial, cuando ella estaba comiendo un plato de cereal en su casa. Según su testimonio, Gala Montes se molestó porque no había un desayuno más elaborado disponible.

Al sugerirle que comiera cereal como ella, Gala habría reaccionado de forma desafiante, arrojando el plato que Crista tenía en las manos. Este acto, según la madre, fue el detonante de una situación que rápidamente se salió de control.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal”, declaró.

En palabras de Crista, su reacción inicial fue darle una cachetada a Gala, lo que desató una respuesta violenta por parte de la joven.

Un plato de cereal habría sido el detonante de un altercado familiar narrado por Crista Montes (Instagram)

Según su relato, Gala no solo le devolvió el golpe, sino que buscó a su hermana Beba Montes para que la ayudara.

“Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”, afirmó Crista Montes durante la entrevista.

El impacto emocional del incidente

Crista Montes describió este episodio como uno de los momentos más dolorosos de su vida, no sólo por la agresión física, sino por el impacto emocional que le causó.

“Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle”, expresó entre lágrimas.

Según su testimonio, este incidente dejó una profunda huella en su relación con sus hijas y marcó el inicio de un distanciamiento que, hasta ahora, no ha logrado resolverse.

La madre de Gala y Beba Montes también señaló que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida, este episodio en particular ha sido el más doloroso.

Crista Montes describe el impacto emocional del incidente con sus hijas como el momento más doloroso de su vida (Instagram)

Reacciones y escepticismo en redes sociales

Las declaraciones de Crista Montes han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han expresado opiniones divididas. Mientras algunos han manifestado su apoyo a la madre, otros han cuestionado la veracidad de su relato.

En los comentarios del video publicado en YouTube, varios internautas señalaron que Crista podría estar exagerando o manipulando la historia con fines económicos. “En este punto, la señora haría y diría de todo por dinero”, escribió uno de los usuarios, reflejando el escepticismo que ha rodeado sus declaraciones.

Redes sociales reaccionan con escepticismo y debate ante las declaraciones de Crista Montes sobre su familia (Instagram/@sargentomatute)

Por otro lado, algunos seguidores de Gala Montes han defendido a la actriz, argumentando que la versión de su madre no coincide con la imagen pública que la joven ha proyectado a lo largo de su carrera.

Sin embargo, hasta el momento, ni Gala ni Beba Montes han emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de su madre.