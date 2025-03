México y Canadá hacen trampa en el comercio regional, acusa Donald Trump

donald Trump - EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes que México y Canadá, sus socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio México-EEUU-Canadá (T-MEC), “hacen trampa” en materia comercial.

En entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense aseguró por un lado que Canadá “no hace nada” por los Estados Unidos, y que son las peores personas para negociar".

“Canadá no gasta en (defensa) militar. Ellos no dan nada (a EU por protegerlos). No nos dan nada. Son los peores con quien negociar... Y el T-MEC está bien, pero ellos hacen trampa. Un acuerdo es una buena cosa, pero ellos hacen trampa y México también hace trampa”, enfatizó Trump.

Estas declaraciones las da a dos semanas de que su administración impuse de manera unilateral aranceles a ambos países, argumentando que el comercio no se da en partes igualitarias con ambos países, a pesar que en su primer mandato él mismo fue quien negoció el tratado en el que convergen los tres países.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que México esperará hasta el 2 de abril para tomar medidas ante los aranceles de Donald Trump (Foto AP/Marco Ugarte | Archivo)

En la entrevista, el líder republicano subrayó lo que considera es inequidad comercial por el déficit comercial que EU tiene con Canadá, calculado por la Oficina del Censo en 63 mil millones de dólares en 2024; según los mismos datos el déficit comercial de EU con México fue de 171 mil millones de dólares.

Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó el pasado 6 de marzo con Trump un retraso de aranceles de hasta un 25 por ciento en ciertos productos hasta el próximo 2 de abril, esto luego de una llamada telefónica entre ambos líderes.

En su momento Trump aseguró que esta pausa durará hasta la fecha ya mencionada debido a la buena relación y los trabajos que están realizando ambos gobiernos en la frontera para impedir el paso de migrantes de forma irregular y el tráfico de fentanilo por grupos del crimen organizado.

| Foto: Reuters

En ese contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la agencia Fitch advirtieron de una eventual caída de la economía de México en caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas; el secretario de Economía mexicano, Marcel Ebrard, aseguró hoy durante la conferencia de prensa matutina que el gobierno está listo ante cualquier escenario, sin embargo sí reconoció que existe el riesgo en un escenario futuro.

Aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja en estrategias para mitigar cualquier impacto en la economía nacional por la guerra arancelaria con EEUU.