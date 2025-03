Paola Rojas abandona su noticiero por un problema de salud; esto se sabe

Paola Rojas entró a Imagen TV en 2024. (paolarojas, Instagram / REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Paola Rojas terminó de una vez por todas con los rumores que circulan en redes sociales sobre su ausencia de De Prisa y Corre, el noticiero que conduce en Imagen Televisión. La periodista explicó que no se ha presentado a trabajar porque fue diagnosticada con COVID-19.

“Hace varios días que no hacía lives, no nos hemos visto tampoco en televisión, no he trabajado estos días (...) No estoy de vacaciones, tengo COVID, por eso no he ido a trabajar toda esta semana, por eso he estado aislada””, contó en su cuenta de Instagram.

Según contó la periodista, actualmente se encuentra en proceso de recuperación y bajo tratamiento médico, por lo que desconoce cuándo podrá retomar sus actividades cotidianas sin correr ningún riesgo.

La periodista se ausentó de su noticiero por una semana debido a la enfermedad. Crédito: IG: @paolarojas

“No tenía diagnóstico correcto, tenía tratamiento que no me estaba ayudando. Me dio fuerte y me puse malita, nada grave. Como pueden ver y escuchar, ya estoy mucho mejor", agregó.

Asimismo, contó que su enfermedad se complicó un poco debido a que no recibió el diagnóstico correcto cuando presentó los primeros síntomas, pero aseguró que actualmente se encuentra progresando.

“Empecé a sentir molestias muy ligeras, pero en realidad muy ligeras en la garganta y bueno hasta lo atribuí a la contaminación. Pero ya el sábado (8 de marzo) en la marcha por el Día Internacional de la Mujer ya me sentí muy cansada y el sol me aniquiló, ni siquiera pude llegar hasta el Zócalo”, continuó.

(captura de pantalla)

La periodista terminó su video con un agradecimiento al equipo médico que la atendió por ayudarla a combatir la enfermedad.

“De peores parásitos me he librado”, comentó entre risas.

¿Cuántos hijos tiene Paola Rojas?

Paola Rojas se convirtió en madre por primera vez con su exesposo Zague (exfutbolista brasileño) en agosto de 2011; la entonces pareja tuvo unos mellizos a quienes llamaron Leonardo y Paulo.

El futbolista y la periodista se divorciaron en el 2018, tras el video viral del americanista donde mostraba su miembro.

Actualmente, los mellizos cumplieron 13 años en 2024 y su madre los sorprendió con unas vacaciones en Grecia.

Según han informado tanto la periodista como el futbolista, sus hijos tienen interés por el mundo deportivo, principalmente Paulo, quien ya forma parte de las fuerzas básicas del Club América.