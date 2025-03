¿Está ‘cantado’ el relevo en el CJNG? El 3, hijo de El Mencho, sobresale en los narcocorridos

Netón Vega dedicó al menos tres canciones al CJNG y sus líderes donde hace referencia al nuevo jefe del imperio criminal (Jovani Pérez)

Por décadas músicos han creado corridos que elogian y enaltecen a líderes del crimen organizado, su estilo de vida, los resultados de sus actividades ilícitas, los enfrentamientos armados con las autoridades y grupos antagónicos, y otros aspectos que aparentan ser logros.

Ahora, parecen participar en aclarar el relevo del liderazgo de una de las organizaciones criminales más populares de México, que en los últimos años ha ganado presencias y relevancia: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que inició y habría estado dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” / “El Señor de los Gallos”, pero en el último año, mediante narcocorridos se ha anunciado el paso de la batuta.

En el más reciente álbum de Netón Vega, cantante del regional mexicano, lanzado el 14 de febrero, dedicó al menos tres canciones al CJNG y sus líderes, en particular haciendo referencia a que Juan Carlos Valencia González, alias “El R3” / “El 03” / “El Plumas”, sería “el jefe” de la organización criminal.

Juan Carlos Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia (Fotografía: Departamento de Estado)

El autor de Mi Vida Mi Muerte canta en la canción titulada “3”: “Rutas, embarcos, camiones y aviones Del cártel, ‘tamos al mando, sigue creciendo, señores Un placer llevar el puesto de jefe Siempre respaldo a mi padre, nunca voy a defraudarle” estrofas que señalan el supuesto relevo de “El Mencho” por “El 3”.

“Aquí andamos, en Jalisco Péguense en el tiro, a ver si salen vivos Seguimos a la cabeza (...) Conmigo, gallero, nos cuidan las negras Casi controlando el mapa, ay, pa' que saquen las cuentas De la Mancha al Alfa Mi madre en el pecho, nunca me haga falta Líneas encriptadas Pa' cuidar La Perla sobran las blindadas”, canta.

Estrofas que confirman a quien está dedicado el corrido, al cartel de las cuatro letras, con presencia en Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, entre otras entidades mediante alianzas con grupos criminales que operan en estas entidades o por separado intentando hacerse con el control del territorio para el trasiego de droga y armas.

Los miembros de los Operadores Droneros comenzaron a practicar con estos dispositivos en 2021. (Especial)

En la canción titulada “Me ha costado”, en que participan Víctor Mendivil y Alemán, se enaltece la vida de lujo que podría tener “El 3”, de joyas y viajes a playas de México, además del poderío y la violencia que suele caracterizar a la organización criminal.

“Una quema en La Perla y me la quemé en un gallo Y es que el tiempo está contado Todo lo que tengo me ha costado Lo que tengo me ha costado, las cadenas de oro blanco Yo les salgo bien trenzado, con el R bien terciado (referencia al R3) Y cuando quieran, yo les hago, no lo digo por yo ser un caga palo'”.

“Pa' donde sea me arrimo y me sigue toda la mancha (referencia a su grupo aliado) Empezamos vendiendo bolsas de mota en la cancha Ya dijo: Caigo en cinco, yo aquí traigo una lavada (...) Desde los 15 años andamos en la movida (...) Y en Guadalajara ando con la gente del (suena tres veces un radio)”, se escucha en la canción.

Muestra del arsenal en poder del Grupo Operativo Lagarto. (ESPECIAL/CUARTOSCURO)

Por último, Netón Vegas lanzó “El Plumas”, que hace referencia a otro de los alias como se le conoce a Juan Carlos Valencia González, en esta canción se hace referencia a dos ciudades en donde supuestamente opera “El 3”, Guanajuato y Vallarta. Además, de referirse a “Alfas y Deltas”, células del CJNG.

En esta misma canción, se refiere “El Menchito”, Rubén Oseguera, hijo de “El Mencho”, que sería el heredero del imperio criminal, pero tras su detención por autoridades federales y su extradición a los Estados Unidos en 2020, y ahora se enfrenta a 34 años de prisión tras haber sido declarado culpable de tráfico de drogas y uso ilegal de armas.

MÉXICO, D.F., 13AGOSTO2015.- Rubén Oseguera González, alias "El Menchito" fue trasladado al penal federal del Altiplano luego de que se revocara el auto de libertad dictado por un juez federal el pasado 26 de diciembre del 2014. El hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se encontraba arraigado por el secuestro de dos personas en Michoacán, fue notificado y trasladado al penal federal en el Estado de México. Oseguera González fue recapturado el 23 de junio de este año en posesión de rifles de alto poder y cuatro granadas. FOTO: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL /CUARTOSCURO.COM

“A mí me dicen El Plumas pa' que estén con el pendiente En Guanatos y Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente

El jefe 3 sigue vigente, ganó el respeto y el level Ahora puro hacer billete y en una blindada les asomo el pinche Somos de los más buscados, ay, cómo le han batallado Alfas y Deltas vigilan todo el charco

Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando

Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Chino en 1 coordinado hay apoyo y ahí respaldo a menchito lo seguimos esperando

Son pocas las amistades, pero firmes y leales no envidiamos lo de otros Ahora en una dura salgo pa' Vallarta cuando sacamos un jale”, se escucha.