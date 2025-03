Alicia Villarreal comparte íntimos detalles de las agresiones que habría sufrido por parte de Cruz Martínez: “Ni siquiera sé cómo salí de ahí”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la presunta agresión que habría sufrido por parte de su esposo, Cruz Martínez, a mediados de febrero de 2025, así como la denuncia que levantó tras lo sucedido ante autoridades de Nuevo León.

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir (...) ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche”, contó en entrevista para Ventaneando.

De acuerdo con la información que compartió La Güerita Consentida, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de febrero, horas antes de ofrecer un concierto en Michoacán (lugar donde hizo una señal para pedir auxilio).

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

“Ni siquiera sé cómo salí de ahí. Salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, continuó.

La cantante de música ranchera explicó que no ha hablado públicamente del caso tanto para no entorpecer las investigaciones como por lo traumático que fue y es revivir los ataques que sufrió.

Alicia Villarreal arremete contra Arturo Carmona y Francisco Cantú

En la misma entrevista, la intérprete de Te aprovechas desmintió que su conflicto con Cruz Martínez esté relacionado con Arturo Carmona o las declaraciones de Francisco Cantú sobre su supuesto interés romántico.

Alicia Villarreal aparece con Arturo Carmona en redes sociales

“No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde. Francisco Cantú no tiene nada que ver, jamás he salido con él“, continuó.

Asimismo, explicó que no sabe con certeza cuál es la molestia que Cruz Martínez tiene con ella: “A veces cargamos tantas cosas que no está claro”.

Alicia Villarreal lleva varios años intentando divorciarse de Cruz Martínez

Otro punto importante que abordó La Güerita Consentida es que se separó del productor musical en 2021, pero él no habría querido concretarlo de manera legal, por lo cual siguen casados hasta la actualidad.

(IG: @fcantu7)

Como prueba de ello, la cantante mostró una carta notariada de la solicitud de divorcio, pero esto no se ha concretado debido a la negativa de Cruz Martínez.

“Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia que te amarra, ya llegamos a este punto. Había todo eso (violencia características de maltrato de violencia psicológica y física) y ya no podía continuar con eso”, siguió.

Incluso, reveló que ya había denunciado a su esposo anteriormente: “No es fácil enfrentarse con alguien que dice que es mentira, que estás exagerando”.