Quién es Francisco Cantú, artista que asegura haber tenido un romance con Alicia Villarreal tras romper con Cruz Martínez

Alicia Villarreal emprendió una batalla legal contra su esposo por presunta violencia familiar que podría cambiar a presunto intento de feminicidio. (Crédito: AP)

Martha Alicia Villarreal Esparza, mejor conocida en el medio artístico nacional como Alicia Villarreal o La Güerita Consentida, denunció a su esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar. Hasta el momento se desconoce mucha información sobre el caso, sin embargo, han surgido varios rumores sobre las agresiones físicas que sufrió la cantante tras una discusión.

En medio del conflicto legal, surgieron nuevos rumores sobre la vida amorosa de Alicia Villarreal y Cruz Martínez que contrastan con su versión de su ruptura y los señalamientos que pesan en contra del fundador de Kumbia Kings por supuesta infidelidad.

Alicia Villarreal Cruz Martínez se casaron en 2003 y tienen dos hijos en común (Foto: Instagram)

¿Cuándo se separaron Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Fue a mediados de 2024 cuando la intérprete de Te quedó grande la yegua hizo pública su separación del productor musical tras rumores de infidelidad. Sin embargo, Francisco Cantú (intérprete de regional mexicano) reveló que el matrimonio terminó su relación a finales de 2023.

“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023; ya no estaban juntos. En aquel tiempo yo empecé la gira, porque yo andaba en la gira con ella, era el artista invitado en toda la gira de Alicia en 2024; cuando yo empecé en 2023, Alicia me dijo a mí: ‘Yo no ando con Cruz, por eso te invité a ser parte de mi gira’”, declaró para Miguel Díaz en VivaLavi.

El cantante explicó que, tras conocer esta información, comenzó a salir en tono romántico con la Güerita Consentida.

Francisco Cantú fue invitado especial en varias presentaciones de 'GranDiosas'. (IG: @fcantu7)

“Me dijo: ‘Cruz ya vive en un departamento, ya no vive conmigo, pero él se va y se queda en la casa cuando yo no estoy porque va a ver a nuestros hijos, eso no me gusta porque mi privacidad dónde queda, porque va, se mete allá y se queda a dormir”, contó Cantú.

Finalmente, confirmó que tuvo un fugaz romance con la famosa cantante, pero no profundizó en detalles: “Esto de salir en plan romántico, pues realmente sí y esto no lo digo yo, esto se desató y esa es la historia. Es lo único que puedo decir, hay cosas que no te puedo decir”.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no se ha pronunciado al respecto.

Francisco Cantú (izquierda). (IG: @fcantu7)

¿Quién es Francisco Cantú?

De acuerdo con su perfil verificado en Instagram, es un intérprete de regional mexicano enfocado en la música ranchera oriundo de Monterrey, Nuevo León.

Ganó popularidad en 2022 tras participar como invitado especial en el espectáculo GranDiosas junto a Alicia Villarreal, María Conchita, Rocío Banquells y Dulce. De hecho, también ha sido vinculado sentimentalmente con la fallecida cantante.