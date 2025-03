Quién es ‘El Pistache’, narco de la Unión Tepito con el que Manelyk González habría tenido un romance y por qué son tendencia

Quién es ‘El Pistache’, narco de la Unión Tepito con el que Manelyk González habría tenido un romance y son virales (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Manelyk González saltó a la fama luego de formar parte de la primera generación de jóvenes que participaron en el aclamado reality show Acapulco Shore. Entre fiestas, alcohol e insolencia, dicho programa producido y transmitido por MTV logró acaparar la atención de miles de espectadores.

Si bien Mane, como también es llamada la chica reality, ya no forma parte de las nuevas temporadas de Acapulco Shore, su trayectoria artística continúa en los reflectores con participaciones en programas como donde actualmente participa: La Casa de los Famosos All-Stars.

Aleska Génesis y Manelyk González, el pasado domingo 9 de marzo, tuvieron un enfrentamiento que se produjo durante el posicionamiento de la noche, un segmento clave del reality transmitido por Telemundo. Ahí ambas comenzaron a hacer referencias a episodios polémicos de sus vidas personales, incluyendo acusaciones relacionadas con actividades delictivas y vínculos con el crimen organizado.

La ex de Nicky Jam contraatacó con una acusación aún más grave: insinuó que la fama de Manelyk estaba relacionada con un supuesto vínculo con el narcotráfico. “¿Y tú por qué, por estar con un narco, por estar de reality en reality? El burro hablando de orejas”, respondió Aleska.

Aleska Génesis le recuerda a Manelyk González que es famosa por haber sido novia de un narco líder de la Unión Tepito (Telemundo)

¿Quién es “El Pistache”?

Durante la primera temporada de Acapulco Shore, Manelyk sostenía una relación sentimental con un hombre al que llamaba “Pistache”, prueba de ello quedó registrado en el reality show en donde constantemente sostenían llamadas telefónicas con él.

También, por dicho vínculo amoroso la joven fue apodada como “agaporni infiel” luego de que dentro del programa se viera involucrada con otro de los participantes, Jawy Méndez.

Aunque “El pistache” no cobró gran relevancia en ese momento, fue tiempo después cuando sería señalado como un miembro de la organización criminal denominada como Unión Tepito, misma que tiene presencia en la Ciudad de México y algunos estados aledaños.

El exnovio de la popular chica reality fue vinculado con la organización criminal Unión de Tepito (Foto: Twitter / @C4jimenez)

“Tuve una experiencia con un novio con cosas turbias, lo empezaron a vincular conmigo cuando ya teníamos 5 años separados. Yo no sé qué va a hacer en un futuro el hombre con el que estoy ahora, nosotros tenemos mucho tiempo sin hablar y sin vernos”, contó Manelyk González en su entrevista con Adela Micha.

Y es de acuerdo con reportes periodísticos, David “N”, mejor conocido como “El Pistache” fue detenido en 2018 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Agencia de Investigación Criminal, agentes de la ahora extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad capitalina luego de que fuera identificado como uno de los líderes de la Unión Tepito.

Autoridades tenían en la mira a “El Pistache” por ser el presunto responsable de cometer delitos como homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones, entre otros. Además de que tenían identificado un departamento en la Colonia Narvarte en donde el exnovio de la chica reality recogía las ganancias de las actividades ilícitas que realizaba la gente a su mando.

La exparticipante de Acapulco Shore negó conocer a que se dedicaba su exnovio (Foto: @C4jimenez)

Por su parte, Manelyk González jamás negó su relación sentimental con “El Pistache”, no obstante, sí admitió desconocer las actividades a las que David “N” se dedicaba.

“Me empiezan a ligar con él y yo acababa de hacer Playboy, pero yo desde hace años no sé nada de él, no hablo con él, no sé absolutamente nada y solo puedo decir que no tengo idea”, declaró la chica reality en entrevista con Adela Micha.

De acuerdo con las declaraciones de Mane, tras su ruptura amorosa no volvió a tener contacto con “El Pistache”, además de que, tras la detención de su exnovio, todas las escenas en donde era mencionado en la primera temporada fueron suprimidas y editadas del material para evitar cualquier tipo de señalamiento tanto para la modelo como para la propia productora.

David "N" alias El Pistache (Foto: Twitter@marcosaariel)