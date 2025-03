Arturo Carmona desmiente que el conflicto entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sea por su culpa: “Yo no vivo en esa casa”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Arturo Carmona rompió el silencio sobre la denuncia que su exesposa y madre de su única hija, Alicia Villarreal, interpuso en contra de Cruz Martínez por presunta violencia.

“Es una situación de dos que tienen que aclarar, tanto ellos saben lo que es verdad como lo que es mentira, yo no vivo en esa casa”, declaró en entrevista para el programa Hoy.

Eso no fue todo, el galán de telenovelas también reaccionó a los rumores que lo vinculan con el caso. Y es que supuestamente Cruz Martínez le habría reclamado a Alicia Villarreal por el supuesto daño a su imagen que habría causado un video que grabó con su exesposo para sus redes sociales.

Alicia Villarreal comparte video junto a Arturo Carmona

“No, hay muchos rumores, muchas especulaciones, pero no es nada de eso en absoluto”, dijo Carmona.

¿Arturo Carmona dejará de trabajar con Cruz Martínez tras denuncia de Alicia Villarreal?

En esa misma entrevista, el actor de 48 años explicó que todavía no sabe qué pasará con la empresa que tiene con Cruz Martínez tras el escándalo familiar y legal que enfrentan, pues es una fuente de ingresos para ambas familias.

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

“Hay que pensar cosas porque de ahí también comen nuestros hijos, de esa compañía, de hecho ya nos han estado cancelando varios conciertos. Nada vale más que el bienestar familiar”, agregó.

Cabe recordar que Melenie Carmona vive con Alicia Villarreal y Cruz Martínez, además de sus dos medioshermanos.

Finalmente, Arturo Carmona reaccionó al momento en que La Güerita Consentida denunció ser víctima de violencia en un concierto que ofreció en febrero de 2025.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“Sintió la libertad como muchas mujeres lo deben de hacer cual sea la situación que estén viviendo de violencia. Si ella decidió hacerlo así, pues es algo que se respeta”, dijo.

Cruz Martínez reacciona a la muerte de su suegro, padre de Alicia Villarreal

El productor musical y fundador de Kumbia Kings reapareció en sus redes sociales en medio del conflicto que enfrenta con Alicia Villarreal para compartir un mensaje en memoria de su suegro, Víctor Villarreal, quien murió el pasado 28 de febrero a los 77 años de edad.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí; se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz, suegro”, escribió.